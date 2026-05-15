FRANCAMENTE: al via il tour estivo full band di presentazione del nuovo album “Bitte Leben”

Concerti pieni di emozioni e di energia, dove cantare senza freni e ballare liberi e leggeri condividendo, sopra e sotto il palco, un pezzo di quell’avventura intensa e imperdibile che è la vita.

Annunciate le prime date del tour estivo di Francamente, organizzato da OTR Live, che si prepara a presentare dal vivo per la prima volta il suo nuovo album BITTE LEBEN, uscito il 17 aprile per Carosello Records.

19 maggio – Bologna – Locomotiv Club

20 maggio – Roma – Largo Venue

22 maggio – Torino – Hiroshima Mon Amour

23 maggio – Milano – MI AMI Festival

26 luglio – Capannori (LU) – Hi-Ho Music Festival

6 agosto – Martirano Lombardo (CZ) – Minamò Festival

7 agosto – Rivello (PZ) Polifonie Music Festival

10 agosto – Gallipoli (LE) – Luce Festival

Una serie di occasioni imperdibili in cui abbracciare e abbracciarsi, ritrovarsi e accettare insieme l’invito potente che attraversa il disco d’esordio della cantautrice torinese (trapiantata prima a Berlino e ora a Milano) dal timbro e dalla personalità inconfondibili: l’invito a sporcarsi e mescolarsi con la vita, accettando i suoi continui cambiamenti. Di considerarla, nonostante tutto, un dono, un’opportunità, un’occasione preziosa che vale la pena cogliere fino in fondo.