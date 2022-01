FONTAINES D.C.: quest’estate in concerto a Milano, Bologna e Padova

Tra le band più amate della scena alternative contemporanea, gli irlandesi Fontaines D.C. hanno conquistato pubblico e critica con il loro album d’esordio “Dogrel“, pubblicato ad aprile 2019. La conferma del loro talento arriva nel 2020 con l’ottimo “A Hero’s Death“, che si posiziona in vetta alle classifiche dei migliori album del 2020. Sono passati quasi due anni e i Fontaines D.C. sono pronti a fare ritorno in Italia con il loro terzo album in studio, “Skinty Fia“, in uscita il 22 aprile 2022 via Partisan.

Dopo il SOLD OUT della data della band a marzo, ai Magazzini Generali, i Fontaines D.C. torneranno in Italia questa estate:



MARTEDÌ 7 GIUGNO 2022 – BOLOGNA – ARENA PUCCINI

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022 – MILANO – CIRCOLO MAGNOLIA

MARTEDÌ 16 AGOSTO 2022 – PADOVA – PARCO DELLA MUSICA



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/fointanesdc2022

“Skinty Fia” è il seguito di “A Hero’s Death” del 2020, entrato al #2 in classifica in UK e nominato ai BRIT e ai GRAMMY, ed è il terzo lavoro della band prodotto da Dan Carey. La band si è imposta all’attenzione internazionale nel 2019 con l’esilarante album di debutto “Dogrel”, che è stato una delle uscite più acclamate dell’anno ed è entrato nella rosa dei candidati del Mercury Music Prize. Grazie alla poesia che infondono la loro musica e i testi, e ai loro intensi concerti dal vivo, i Fontaines D.C. si sono guadagnati la reputazione di una delle nuove band più fresche ed eccitanti degli ultimi anni; un terremoto giovanile irripetibile.

“Skinty Fia” è una frase irlandese che può essere tradotta come “la dannazione del cervo” e la copertina dell’album presenta appunto un cervo, strappato dal suo habitat naturale e inserito in una casa, illuminato da una luce rossa artificiale. Il cervo gigante irlandese è una specie estinta e i pensieri della band sull’identità irlandese sono al centro dell’album. Mentre “Dogrel” era disseminato d’istantanee dei personaggi di Dublino, e “A Hero’s Death” ha documentato lo sconvolgimento e la disconnessione che la band ha provato mentre viaggiava per il mondo in tour, in “Skinty Fia” i Fontaines D.C. si rivolgono alla loro irlandesità da lontano, mentre ricostruiscono le loro vite altrove. Per una band la cui città natale scorre nelle loro vene – “D.C.” sta per “Dublin City” – l’album li vede cercare di risolvere il bisogno di ampliare i propri orizzonti con l’affetto che ancora provano per la terra e le persone che si sono lasciati alle spalle.

Ci sono echi del rock’n’roll di “Dogrel” e le atmosfere più cupe di “A Hero’s Death”, ma “Skinty Fia” è molto più ampio e cinematografico. I Fontaines D.C. sono una band in uno stato di costante evoluzione e questa volta il risultato è un album di stati d’animo mutevoli, intuizioni sorprendenti e maturità.

