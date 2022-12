FINK, sette appuntamenti in Italia in versione acustica il prossimo aprile

Dopo una lunga attesa, i fan italiani potranno finalmente tornare a vedere dal vivo Fink, al secolo Fin Greenall, che sarà nel nostro paese in versione acustica per una lunga serie di date, da nord a sud, durante la prossima primavera:

Mercoledì 12 Aprile – Milano, Arca

Giovedì 13 Aprile – Cesena, Big Barrè

Venerdì 14 Aprile – Napoli, Teatro Bolivar

Sabato 15 Aprile – Bari, Teatro Forma

Lunedì 17 Aprile – Roma, MONK

Martedì 18 Aprile – Prato, Il Garibaldi

Mercoledì 19 Aprile – Torino, sPAZIO211

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3jlHwwc

L’ultimo album del cantautore, IIUII (R’COUP’D, 2021) è la reinvenzione del classico best of: l’artista ha ri-registrato pezzi scritti nei dieci anni tra il 2006 e il 2016, «l’arco di tempo che va da quando me ne stavo in camera mia all’uscita della prima hit, i palchi dei grandi festival con produzioni importanti e tutto il resto».

Nel 2019, dopo tre anni di tour intensi insieme alla band, Greenall si è imbarcato in un tour solista in acustico che l’ha riportato alla semplicità dei suoi esordi, e lavorare a un album che rispecchiasse questa semplicità gli è sembrato il modo migliore per raccontare la sua storia.

L’uscita è stata anticipata dal primo estratto Warm Shodow (IIUII), la rivisitazione di una delle canzoni d’amore più amate di Fink. «Warm Shadow è stato per anni il brano di apertura perfetto di ogni set – trascinante, ritmato e piacevole – che permette a tutti noi di far cominciare lo spettacolo nel modo giusto. È una di quelle canzoni che possiamo suonare anche nel sonno e non ci stanca mai, la amiamo sempre di più, e nei festival arriva a durare più di 10 minuti!».

IIUII è allo stesso tempo una retrospettiva e un riferimento al presente. Registrare di nuovo certi pezzi con la maturità che Fin e gli altri membri della band hanno acquisito nel tempo in questo caso non significa rimasterizzarli e ripeterli, ma guardare al passato analizzandolo attraverso le esperienze vissute. Questo lavoro ha costituito anche un’occasione per riascoltare i vecchi album apprezzandoli per quello che sono e riservare a ogni canzone la considerazione che merita, al di fuori dei soliti discorsi su quale pezzo funziona meglio sul pubblico.

Mercoledì 12 Aprile 2023

Milano, Arca – via Rimini, 38

Biglietti disponibili su Dice.

Biglietto: € 20,00 + prev.

Giovedì 13 Aprile 2023

Cesena, Big Barrè – via Fossalta, 2621

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3jlHwwc

Biglietto: € 22,00 + prev.

Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI.

Venerdì 14 Aprile 2023

Napoli, Teatro Bolivar – via Bartolomeo Caracciolo detto Carafa, 30

Biglietti disponibili su Go2.

Biglietto: € 15,00 + prev.

Sabato 15 Aprile 2023

Bari, Teatro Forma – via Giuseppe Fanelli, 206/1

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3jlHwwc

Biglietto: € 25,00 + prev.

Lunedì 17 Aprile 2023

Roma, MONK – via Giuseppe Mirri, 35

Biglietti disponibili su Dice.

Biglietto: € 20,00 + prev.

Martedì 18 Aprile 2023

Prato, Il Garibaldi – via Garibaldi, 69

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3jlHwwc

Biglietto: € 25,00 + prev.

Mercoledì 19 Aprile 2023

Torino, sPAZIO211 – via Francesco Cigna, 211

Biglietti disponibili su Dice.

Biglietto: € 18,00 + prev.