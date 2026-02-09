Connect with us

UNALTROFESTIVAL: i Geese sono i nuovi headliner dell’edizione 2026 per l’unica data in Italia

UNALTROFESTIVAL 2026 annuncia i GEESE per la prima volta dal vivo in Italia in un’unica imperdibile data, per presentare il nuovo album Getting Killed

Dopo i primi annunci di UNALTROFESTIVAL 2026, che vedrà protagonisti Vulfpeck il 13 luglio 2026 e Lorde il 23 luglio 2026 al Parco della Musica di Milano, la line up del festival si amplia con un nuovo appuntamento: arrivano a Milano i GEESE.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4rJmXrI

La band statunitense si esibirà per la prima volta in Italia mercoledì 19 agosto 2026 al Circolo Magnolia di Milano, in una serata che si inserisce nel percorso artistico di UNALTROFESTIVAL, confermandone il ruolo come spazio di scoperta e connessione tra la scena musicale internazionale e il pubblico italiano.

GEESE presenteranno dal vivo il loro attesissimo terzo album in studio, Getting Killed. Un progetto nato quasi per caso dopo l’incontro con Kenneth “Kenny Beats” Blume durante un festival, che prende forma nel suo studio di Los Angeles nell’arco di dieci giorni intensi e serrati. Un tempo limitato che ha inciso profondamente sul carattere del progetto, privilegiando un approccio diretto e istintivo, con poche sovraincisioni e scelte rapide.

Il risultato è un lavoro che abbraccia il caos come linguaggio espressivo, muovendosi tra sperimentazione e urgenza creativa. Le strutture sono volutamente irregolari ma sorrette da interpretazioni viscerali e da una visione artistica estremamente lucida: riff garage si stratificano su campionamenti di cori ucraini, drum machine sibilanti pulsano sotto chitarre abrasive, mentre brani strani e quasi da ninna nanna si alternano a esplosioni sonore furiose e ossessive.

Con Getting Killed, i Geese riescono a tenere insieme una nuova, spiazzante tenerezza e una rabbia ancora più intensa, dando l’impressione di mettere in discussione le proprie radici rock per spingersi verso territori più scomodi e radicali.

A Milano porteranno sul palco l’attitudine che da sempre caratterizza i loro concerti: live intensi e viscerali, guidati da urgenza e carisma, in cui il pubblico viene coinvolto senza filtri, trascinato da groove serrati e da un’energia che cresce brano dopo brano. 

UNALTROFESTIVAL 2026

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/45YcjVn

UNALTROFESTIVAL PREVIEW
ALDOUS HARDING
28 giugno 2026 – Circolo Magnolia, Milano

GEESE
19 agosto 2026 – Circolo Magnolia, Milano

VULFPECK
13 luglio 2026 – Parco Della Musica, Milano
opening act: The Fearless Flyers

LORDE
23 luglio 2026 – Parco Della Musica, Milano

Per il concerto dei Geese, biglietti disponibili per tutti gli iscritti a Comcerto Family e My Live Nation dalle ore 10 di martedì 10 febbraio. Biglietti disponibili in vendita generale dalle ore 10 di mercoledì 11 febbraio.

