Torna SZIGET Festival 2026: l’iconico evento di Budapest si terrà dall’11 al 15 agosto

Sziget Festival, un nuovo capitolo: Il fondatore Károly Gerendai torna alla guida. Sziget Festival ti aspetta dall’11 al 15 agosto 2026

Published

L’iconico evento di Budapest apre un nuovo capitolo con il ritorno del fondatore Károly Gerendai. Insieme a questo importante cambiamento, il festival ha annunciato che la prossima edizione si terrà dall’11 al 15 agosto 2026, sempre sull’Isola di Óbuda, a Budapest.

La pre-registrazione per i biglietti è già aperta su www.szigetfestival.com.

Dopo oltre trent’anni di storia e più di undici milioni di visitatori, Sziget si prepara a costruire il prossimo capitolo sotto la guida del fondatore Károly Gerendai. Nel corso degli anni, Sziget – uno dei principali festival europei – si è sempre distinto per creatività, autenticità e spirito di comunità globale. Oggi guarda al futuro con un nuovo senso di libertà e una visione a lungo termine.

Károly Gerendai, co-fondatore e leader del Sziget Festival fin dalle origini, ha venduto Sziget Ltd. alla società britannica Superstruct Entertainment nel 2017, affidando la direzione operativa al CEO Tamás Kádár e mantenendo intatto il team organizzativo. Oggi, Sziget e Superstruct hanno concordato una nuova direzione, che vede il festival procedere di nuovo sotto la guida del suo fondatore e del team storico. Allo stesso tempo, un nuovo accordo pluriennale con il Comune di Budapest per l’utilizzo della storica location l’Isola di Obuda, conferma il continuo sostegno della città.

L’edizione 2025 ha segnato una tappa importante, con una crescita evidente e grandi investimenti nell’esperienza complessiva dei Szitizen. Sziget ora si prepara al 2026 con rinnovata energia e una chiara direzione, come spiega il CEO Tamás Kádár:

Per il 2026 stiamo lavorando verso lo stesso obiettivo di sempre: continuare a sviluppare Sziget come uno dei principali festival europei, con una lineup di alto livello e un richiamo internazionale che lo rendono un evento unico da decenni. Il periodo di collaborazione operativa con Superstruct ci ha permesso di affrontare la pandemia e di investire nella qualità dell’esperienza offerta ai visitatori da tutta Europa – siamo grati per tutto il loro supporto.

Il fondatore Károly Gerendai ha aggiunto:
“L’edizione di quest’anno ha già mostrato sviluppi molto positivi, dandoci una solida base su cui costruire. Allo stesso tempo, c’è sempre altro lavoro da fare per consolidare il posto del festival nel cuore dei fan che arrivano da tutto il mondo. Ora il nostro obiettivo è quello di mettere ancora più in risalto l’identità e i valori unici di Sziget. Non solo attraverso i grandi nomi in lineup, ma anche rafforzando la rilevanza culturale del festival e il suo legame con Budapest.

Nel 2026, Sziget si concentrerà in cinque giornate intense, da martedì 11 a sabato 15 agosto, con un giorno extra di apertura lunedí (il “Moving-in Day”). Una settimana compatta e vibrante, pensata per vivere appieno ogni istante sull’Isola della Libertà, tra musica, arte e comunità.

Assicurati il biglietto a un prezzo agevolato tramite la pre-registrazione che chiude mercoledì 5 novembre a mezzogiorno su szigetfestival.comLe prevendite per i Full Festival Pass 2026 aprono il venerdì 7 novembre a mezzogiorno e per solo 48 ore, con prezzi di partenza invariati rispetto allo scorso anno.

