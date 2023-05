The Away From Home Festival: il festival di LOUIS TOMLINSON il 19 agosto a Lido di Camaiore

Dopo il successo dei primi due eventi sold-out a Londra (2021) e Malaga (2022), il festival di un giorno ideato e curato da Louis Tomlinson, The Away From Home Festival, tornerà quest’anno a Lido di Camaiore, in Italia, sabato 19 agosto.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/438mC5K

La sede sarà il bellissimo Parco BussolaDomani, situato proprio difronte alle splendide spiagge della Toscana. I fan potranno trascorrere la giornata sulle spiagge sabbiose di Lido di Camaiore prima di dirigersi dall’altra parte della strada per entrare al festival.

L’evento di quest’anno vanta un’altra line-up stellare che include una delle più grandi esportazioni indie del Regno Unito, i Blossoms di Stockport, eroi dell’indie britannico The Cribs, oltre ad alcuni dei nuovi artisti più eccitanti del 2023: il rauco punk grezzo degli HotWax e Andrew Cushin di Newcastle… e altri ancora da annunciare!

Il festival sarà inoltre caratterizzato da dj set durante tutta la giornata di Abbie McCarthy di BBCRadio 1 – la voce della nuova musica indie nel Regno Unito – e della leggenda dei Libertines Carl Barât, che torna all’Away From Home Festival dopo aver dovuto purtroppo rinunciare all’evento dello scorso anno.

Louis Tomlinson si esibirà in un set speciale da headliner per chiudere la giornata.

The Away From Home Festival 2023

L’unica Data Al Mondo Sara’ In Italia

Louis Tomlinson

Blossoms

The Cribs

Hotwax

Andrew Cushin

More To Be Announced

Sabato 19 Agosto 2023 – Lido Di Camaiore

Parco Bussoladomani

Prezzo Biglietto Posto Unico:

€ 55,00 + Diritti Di Prevendita