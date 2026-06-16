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Somenfest 2026: il festival musicale a Ome (BS) dall’1 al 5 luglio con ingresso libero

Somenfest: il festival musicale di Ome in Franciacorta (BS) torna anche quest’anno e con una sera in più 

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Cinque sere di festa, musica, food e bancarelle immersi nella natura del Parco del Maglio di Ome, in Franciacorta, provincia di Brescia. Il sOMEnfest ritorna quest’anno dall’1 al 5 luglio con una sera in più rispetto alle passate edizioni e con una proposta musicale che tocca i generi più diversi..

Mercoledì indie con Dutch Nazari (fresco di partecipazione al Miami a Milano), giovedì alternative-rock con la novità Sì, Boom Voilà (il nuovo supergruppo di Roberta Sammarelli ex bassista dei Verdena e altri ex membri di Teatro degli Orrori e Baustelle). Il venerdì sarà a suon di folk-celtic-punk con la band marchigiana Brutti di fosco, mentre il sabato sarà dedicato all’elettronica con il djset mascherato di Smack. Conclusione la domenica con un evento molto particolare: il nuovo spettacolo di Ruggero dei Timidi “Shyland”. “Un universo elettronico parallelo dove la musica pompa nelle casse e la timidezza diventa energia, libertà, sudore”…per dirla con le sue parole.

Per tutte le sere saranno in funzione cucina e bar. La festa apre alle 18 e l’ingresso è libero. Concerti a partire dalle ore 20,45.

Somefest ogni anno devolve in beneficenza parte del ricavato della festa: quest’anno sosterrà il Centro clinico Nemo di Gussago, per la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle malattie neuromuscolari.

:: Line up:

Mercoledì 01.07: Dutch Nazari + Plurale 

Giovedì 02.07: sì! Boom! Voilà! + Cara calma

Venerdì 03.07: Brutti di fosco + Stout of Mind

Sabato 04.07: Smack + Luca Testa + Bomber

Domenica 05.07: Ruggero dei Timidi + Auroro Borealo Djset

:: Nome Somenfest

:: Durata dall’1 al 5 luglio 2026

:: Location Parco Maglio di Ome (BS)
   via Maglio 37 25050 Ome (BS) – https://g.co/kgs/v6SxX7B    

:: Contatti somenfest.music@gmail.com – www.instagram.com/somenfest

:: Ingresso gratuito

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