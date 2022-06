RUGBY SOUND Festival 2022: dal 30 giugno all’Isola del Castello di Legnano (Milano)

Dopo la pausa forzata degli ultimi due anni, nell’incantevole cornice dell’Isola del Castello di Legnano (MI) andranno in scena 10 giorni, più una data zero, all’insegna della musica suonata e ballata dal vivo. Sarà una grande festa come nello spirito originale del festival, nato più di vent’anni fa a Parabiago, per festeggiare la chiusura della stagione della squadra del Rugby Parabiago.

Quest’anno si parte il 30 giugno con la data zero, che vedrà sul palco i Lacuna Coil e, in apertura, i Moonlight Haze. Il 1° luglio Sud Sound System e Bag a Riddim Band, Train To Roots e Vito War. Il 2 luglio è tempo di Deejay Time, il 3 ci sarà l’attesissimo concerto dei Litfiba che portano a Legnano “L’Ultimo Girone Tour”, il 4 luglio arrivano in un’unica serata Paky, Shiva, Rhove e Nerissima Serpe, il 5 luglio sul palco Gemitaiz, fresco di pubblicazione di “Eclissi”, il suo ultimo album che in pochi giorni è balzato al top delle classifiche dei dischi più venduti. Si continua il 6 luglio con gli inarrestabili Punkreas con XXX e Qualcosa Summer Tour, per celebrare il loro 30° anniversario di attività. Irama, fra gli artisti più amati del momento, arriva il 7 luglio. L’8 luglio arrivano i Subsonica, che hanno scelto proprio Legnano per la prima tappa del loro attesissimo Atmosferico Tour, e i Bluvertigo, che segnano così il loro ritorno sui palchi: una special reunion per la band, un appuntamento esclusivo non solo per i fan, ma per tutti gli appassionati di musica. Si continua il 9 luglio con Zarro Night con il Pagante e il 10 la chiusura con Fabri Fibra e Caos Live Tour.

RUGBY SOUND FESTIVAL 2022

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/rugby2022



30 giugno 2022 – DATA ZERO

LACUNA COIL + Moonlight Haze



1 luglio 2022

Sud Sound System + Vito War + Train To The Roots



2 luglio 2022

DEEJAY Time



3 luglio 2022

LITFIBA – L’ULTIMO GIRONE



4 luglio 2022

Paky, Shiva & Rhove – opening Nerissima Serpe



5 luglio 2022

GEMITAIZ – SUMMER TOUR 2022



6 luglio 2022

PUNKREAS – XXX E..QUALCOSA – SUMMER TOUR



7 luglio 2022

IRAMA – TOUR 2022



8 luglio 2022

SUBSONICA + BLUVERTIGO reunion



9 luglio 2022

ZARRO NIGHT CON IL PAGANTE



10 luglio 2022

FABRI FIBRA – CAOS LIVE

Un appuntamento, quello al Rugby Sound Festival, che negli anni ha richiamato sempre più appassionati di musica dal vivo. Negli oltre quattro lustri di vita, infatti, la kermesse ha più volte cambiato location per poter venire incontro a esigenze logistiche e organizzative che richiedevano spazi adatti ad accogliere un pubblico sempre più vasto e variegato. L’approdo all’Isola del Castello, avvenuto per la prima volta nel 2017, ha permesso poi di creare fra tutti i soggetti organizzativi coinvolti: il Comune di Legnano, gli artisti, il pubblico, un’incredibile alchimia.

È proprio questa alchimia che ha reso il Rugby Sound un festival unico, in grado di coniugare la forza di aggregazione della musica con i valori e lo spirito che sono propri del gioco del rugby.