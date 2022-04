ROCK THE CASTLE 2022: dal 23 al 26 giugno a Villafranca di Verona

Mancano meno di tre mesi a Rock The Castle 2022 e abbiamo il piacere di annunciare il bill completo dell’evento.

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022

Come saprete, Avenged Sevenfold hanno deciso di annullare tutto il tour europeo per concentrarsi sulle registrazioni del loro nuovo album e questo ha creato non poche difficoltà a tutti gli organizzatori di festival ed eventi coinvolti.

Anzichè cancellare definitivamente la giornata del 23 giugno, in cui la band avrebbe dovuto fare da headliner, abbiamo deciso di tenere duro e puntare su un’altra formazione in grande crescita: gli americani SKILLET!

Prima di loro si esibiranno i già annunciati JINJER, MYLES KENNEDY AND COMPANY, CODE ORANGE e le new entry THE RAVEN AGE e INFECTED RAIN.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3K1j0cm

Visto il cambio di headliner e i due anni di pazienza e supporto che tutti voi ci avete dimostrato, non solo sarà possibile chiedere il rimborso monetario per i biglietti precedentemente acquistati per il 23 giugno 2022 con Avenged Sevenfold, ma per chi verrà a questa giornata inaugurale, offriremo il biglietto al prezzo speciale di 30 euro!

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022

A fianco dei leggendari MERCYFUL FATE, dei BLIND GUARDIAN con tutto il capolavoro “Somewhere Far Beyond”, dei VENOM guidati da Cronos e degli immortali DEATH SS, avremo il piacere di ospitare altre due grandi band: gli scandinavi GRAND MAGUS e i Nostri pilastri del metal estremo SADIST!



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3qT4eN0

SABATO 25 GIUGNO 2022

A completare la giornata che vede già in lineup mostri sacri come JUDAS PRIEST, SAXON, UFO e ANGEL WITCH, avremo altre due colonne portanti del metal tradizionale: le inglesi GIRLSCHOOL e gli storici SKANNERS! Un evento storico per gli amanti del classic metal.



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/388Ryeu

DOMENICA 26 GIUGNO 2022

Per l’ultimo giorno di questa grande edizione riconfermiamo tutti i nomi precedentemente annunciati, ossia MEGADETH in veste di headliner, affiancati da MASTODON, KREATOR, SUICIDAL TENDENCIES, BARONESS e THE INSPECTOR CLUZO.



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3iUIxI9

Un weekend, quattro giornate, quarantotto ore di musica accompagnate come sempre da buon cibo, birra di qualità, acqua gratis per tutti, intrattenimento, incontri gratuiti con le band e molto altro ancora per vivere al 100% l’esperienza di un festival in una delle location più belle al mondo!

Rock The Castle conferma inoltre il suo impegno in campo ecologico adottando soluzioni ecosostenibili ed eliminando la plastica monouso all’interno del festival.

ROCK THE CASTLE 2022

Villafranca di Verona

Giovedì 23 giugno 2022

SKILLET

JINJER

MYLES KENNEDY AND COMPANY

CODE ORANGE

THE RAVEN AGE

INFECTED RAIN

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3K1j0cm

Venerdì 24 giugno 2022

MERCYFUL FATE

BLIND GUARDIAN (show con tutto “Somewhere Far Beyond”)

VENOM

DEATH SS (special show dedicato ai primi album)

GRAND MAGUS

SADIST

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/388Ryeu

Sabato 25 giugno 2022

JUDAS PRIEST

SAXON

UFO (show d’addio)

ANGEL WITCH

GIRLSCHOOL

SKANNERS

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/388Ryeu

Domenica 26 giugno 2022

MEGADETH

MASTODON

KREATOR

SUICIDAL TENDENCIES

BARONESS

THE INSPECTOR CLUZO

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3iUIxI9

INFO BIGLIETTI E ABBONAMENTI EDIZIONE 2022:

Biglietto in prevendita singola giornata 23 giugno 2022: € 30,00 + d.p.

Biglietto in cassa singola giornata 23 giugno 2022: € 35,00



Biglietto in prevendita singola giornata 24, 25 o 26 giugno: € 60,00 + d.p.

Biglietto in cassa singola giornata 24, 25 o 26 giugno: € 70,00



Abbonamento per le 4 giornate di festival: € 180,00 + d.p. (disponibilità di abbonamenti limitata)