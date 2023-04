ROCK IN RIOT 2023: la XI edizione il 9 e 10 Giugno a Martinego (Bergamo)

ROCK IN RIOT, il festival più underground della bergamasca ritorna con la sua undicesima edizione, una line-up senza precedenti e internazionale, che farà tremare ancora una volta la città di Martinengo.

ROCK IN RIOT 2023 – XI EDIZIONE

9 – 10 GIUGNO

Centro Sportivo Il Tiro – Martinengo (BG)

INGRESSO GRATUITO

Day 1: VENERDI’ 9 GIUGNO

UNSANE (USA) Direttamente da New York un trio che non ha bisogno di presentazioni: dopo aver calcato palchi di tutto il mondo a fianco di artisti di grosso calibro sarà un onore averli sul nostro palco.

FILTH IN MY GARAGE (IT) Dal 2007 un intreccio di metal, rock e post hardcore, ricco di chitarre dissonanti, stacchi noise e testi a tema sociale.

VISCERA/// (IT) Mix esplosivo di psychedelic post-metal, indcore, black/death metal, ambient.

Day 2: SABATO 10 GIUGNO

INSANITY ALERT (AU) Crossover party thrash per i nostri amici austriaci. Run to the pit, mosh for your life!

PLAKKAGGIO (IT) 2004, Colleferro. Italian New Wave of Black Heavy Oi!

REQUIEM FOR PAOLA P. (IT) Aspettare, confondersi, lottare, rimettersi in gioco, trovarsi e perdonarsi: tutto questo e molto altro è “Ho Vissuto Confusione”,il nuovo album uscito lo scorso novembre.

INFALL (IT) Hardcore, grind, math e post hardcore dal sound organico e naturale: “Far” è il loro ultimo lavoro ricolmo di manifestazioni di ogni tipo distanza.

MINERS (IT) Band OI! bergamasca, fottutamente OI! fino al midollo!

Il tutto sarà arricchito come sempre da distro musicali e di artigianato DIY, truckfood per tutte le esigenze e beergarden.

