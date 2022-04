ROCK IN RIOT 2022: la X edizione il 10 e 11 Giugno a Martinego (Bergamo)

Dopo due anni di inattività, torna ROCK IN RIOT, il festival più underground della bergamasca con la sua decima edizione.

Grazie alla collaborazione di Trivel, TrueBelievers, si alterneranno sul nostro palco band internazionali e nazionali per farvi rivivere l’energia della musica live, ovviamente ad INGRESSO GRATUITO.

Il tutto sarà arricchito da distro musicali e di artigianato DIY, truckfood per tutte le esigenze e beergarden.

ROCK IN RIOT – X EDIZIONE

10 – 11 GIUGNO 2022

Centro Sportivo Il Tiro – Martinengo (BG)

Ingresso Gratuito

Day 1: VENERDI 10 GIUGNO



MESSA (Padova – IT) una delle band di punta del panorama italiano. Il loro tour italiano ed europeo per l’uscita del loro nuovo “Close” passa anche per Martinengo.

RISE ABOVE DEAD (Milano – IT) band di spessore sia in Italia che in Europa, dove ha condiviso il palco con band di punta del genere.

ODESSA (Bergamo – IT) Post HC italiano diretto come piace a noi.

Day 2: SABATO 11 GIUGNO



INSANITY ALERT (Innsbruck – AU) solo due parole per descriverli thrash e moshpit. Direttamente dall’Austria solo per il pubblico del Rock In Riot.

STRAIGHT OPPOSITION (Pescara – IT) un nome una garanzia. Arriva il nuovo album con la tanto attesa reunion: Path Of Separation. Pescara HC Pride.

GOGO PONNIES (Milano – IT) aggressive, energiche, metal, divertenti e fit!

SPLEEN FLIPPER (Crema – IT) HC estremo con influenze death/black metal e grindcore. Non per deboli di cuore.

ALKEMY (Brescia – IT) giovane band metalcore. Venite e ascoltate il loro nuovo EP “The Ascension”

Link evento: facebook.com/events/s/rock-in-riot-2022-x-edizione/