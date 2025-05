ROCK FOR PEOPLE: storia del festival rock e anticipazioni sulla trentesima edizione

Rock for People è uno dei festival rock più amati in Europa, e nel 2025 raggiunge un traguardo importante: la sua trentesima edizione. Nato a metà anni ‘90 come evento di nicchia, il festival è cresciuto fino a richiamare decine di migliaia di appassionati da tutto il continente. In questo articolo ripercorriamo la storia del festival Rock for People, dai primi passi all’evoluzione in un appuntamento fisso dell’estate rock europea, e scopriamo tutte le novità dell’edizione 2025, dalla line-up stellare alle informazioni pratiche su date, location e servizi.

Storia del festival Rock for People

Gli esordi negli anni ’90: dalle origini alle prime edizioni

Rock for People nasce nell’agosto 1995 nella cittadina ceca di Český Brod, inizialmente come un piccolo evento locale “rock for the people” in senso letterale: un concerto pensato per avvicinare la musica rock al pubblico e con anche uno spirito benefico alle origini. La prima edizione, organizzata dai fondatori Michal Thomes e Petr Fořt, dura un solo giorno (19 agosto 1995) e attira circa 1.100 spettatori con 18 band in cartellone. Il successo dell’esordio spinge gli organizzatori a ripetere l’esperienza: già nel 1996 il festival si tiene nuovamente (il 29 giugno) e vede crescere il pubblico a circa 1.600 partecipanti per 17 gruppi.

Con l’aumentare dell’interesse, Rock for People fa un salto di qualità nel 1997, diventando per la prima volta un evento di due giorni (4-5 luglio) con ben 44 band e 2.300 spettatori. Alla fine degli anni ’90 il festival continua a espandersi: nel 1998 si passa a tre giorni di musica, con oltre 100 band e quasi 4.000 presenti, mentre nel 1999 i visitatori superano quota 5.000. In queste prime edizioni la line-up include principalmente artisti della scena rock, punk e alternative dell’Europa centrale, ma non mancano i primi ospiti internazionali di rilievo. Ad esempio, già nel 1999 salgono sul palco band come i tedeschi Guano Apes e nel 2000 la presenza di gruppi come gli americani Bloodhound Gang inizia ad attirare l’attenzione fuori dai confini cechi.

Il piccolo festival nato in provincia comincia così a farsi un nome. Nei primi anni 2000, Rock for People consolida la propria formula: si svolge all’inizio di luglio, dura tre o quattro giorni e presenta un cast sempre più ricco e variegato. Il pubblico cresce di anno in anno: circa 7.500 presenze nel 2000, oltre 9.000 nel 2001, fino a sfondare quota 12.000 spettatori nel 2002. In quei primi anni Duemila il festival porta in Repubblica Ceca artisti internazionali come Chumbawamba, Dead Kennedys e Biohazard (nel 2002), alternandoli a una miriade di band punk, ska, metal e indie, sia locali che estere. Si crea presto una comunità affezionata di fan che ogni estate aspetta Rock for People come uno degli appuntamenti musicali clou.

Un momento di svolta cruciale arriva nel 2007. Fino all’edizione 2006 compresa, Rock for People si tiene a Český Brod (nei pressi di Kolín), ma l’area originale non è più sufficiente a contenere la crescente affluenza e le ambizioni dell’evento. Così nel 2007 il festival cambia location, spostandosi in un’ampia ex zona aeroportuale vicino alla città di Hradec Králové. Questa nuova casa – oggi nota come Park 360 o Festivalpark – permette di allestire più palchi, strutture migliori e di accogliere un pubblico molto più numeroso. Il cambio di sede inaugura una nuova era: l’edizione 2007 vede partecipare circa 20.000 persone, con un cartellone di ben 127 artisti tra cui figurano per la prima volta headliner di richiamo mondiale come The Killers e The Hives. Da piccolo festival locale, Rock for People si è ormai trasformato in un appuntamento di caratura internazionale, pronto a competere con i grandi festival estivi europei.

Crescita negli anni 2000 e 2010: dai big internazionali ai record di pubblico

Con l’approdo a Hradec Králové, Rock for People continua la sua crescita esponenziale durante tutti gli anni 2000 e 2010. Il format si stabilizza su 4 giorni pieni di musica (dal pomeriggio fino a notte inoltrata) e la line-up spazia sempre di più tra generi diversi: dal rock alternativo al punk, dall’hardcore al metal, fino all’elettronica e al pop-punk, facendo di Rock for People un festival multi-genere pur mantenendo un cuore rock. Già nel 2008 il pubblico raggiunge le 25.000 presenze, complice una scaletta che quell’anno include nomi come The Offspring, Massive Attack e Kaiser Chiefs a rappresentare il rock in varie sfumature. Negli anni seguenti le cifre continuano a salire: 27.000 spettatori nel 2009, quasi 30.000 nel 2010. Rock for People diventa uno degli eventi musicali più attesi dell’Europa centrale, con un’atmosfera paragonabile a quella di festival storici dell’ovest.

Tra anni 2000 e 2010 la lista di band di alto profilo che calcano i palchi di Hradec Králové si allunga ed è impressionante. In quel periodo si esibiscono artisti del calibro di Muse, The Prodigy, Editors, Paramore, My Chemical Romance, Skunk Anansie e tantissimi altri. Anche nomi leggendari del punk e dell’hardcore fanno tappa al festival, ad esempio NOFX e Suicidal Tendencies, così come band cult del metal e dell’alternative come Slipknot e Placebo. Ogni edizione presenta headliner in grado di attirare pubblico da tutta Europa: basti pensare che nel 2010 furono i Muse a infiammare la serata principale, mentre nel 2011 spetta ai My Chemical Romance e nel 2012 a band come The Prodigy e Franz Ferdinand.

Di pari passo con i grandi nomi sul palco, aumentano anche i palchi tematici e le attrazioni collaterali. Rock for People non offre solo concerti, ma un’esperienza festivaliera completa: aree dedicate al relax, stand di merchandising, installazioni artistiche e una ricca proposta di cibo e birra che soddisfa i gusti internazionali così come le specialità ceche. Nel corso degli anni il festival si è guadagnato la reputazione di evento ben organizzato e accogliente, capace di combinare la professionalità nella gestione (service audio/luci di alto livello, sicurezza, servizi) con un clima informale e festoso tipico dei raduni rock. Questo mix attira una comunità di appassionati fedeli, molti dei quali hanno fatto di Rock for People un appuntamento fisso ogni estate, spesso affrontando viaggi da altri paesi europei per non mancare all’evento.

Possiamo riassumere alcuni traguardi e numeri chiave raggiunti dal festival nel suo percorso ventennale:

Espansione del pubblico: da 1.100 spettatori nel 1995 a circa 30.000–40.000 spettatori annui negli anni recenti, segno di una crescita costante in popolarità.

da 1.100 spettatori nel 1995 a circa negli anni recenti, segno di una crescita costante in popolarità. Artisti internazionali: da festival locale, Rock for People è arrivato a ospitare oltre 150-180 artisti a edizione, tra cui moltissime star mondiali. Negli anni sul palco si sono alternati nomi come Green Day , The Offspring , Muse , Slipknot , Linkin Park , The Killers , Paramore , Bring Me The Horizon , Arctic Monkeys e My Chemical Romance , solo per citarne alcuni. Questi big si sono esibiti fianco a fianco con talenti emergenti e band della scena locale, in line-up ricche e diversificate.

da festival locale, Rock for People è arrivato a ospitare a edizione, tra cui moltissime star mondiali. Negli anni sul palco si sono alternati nomi come , , , , , , , , e , solo per citarne alcuni. Questi big si sono esibiti fianco a fianco con talenti emergenti e band della scena locale, in line-up ricche e diversificate. Durata ed edizioni: da 1 giorno nel 1995 il festival è passato a 2-3 giorni nei primi anni, fino a stabilizzarsi su 4 giorni pieni. L’edizione 2025 aggiungerà addirittura un quinto giorno speciale di celebrazione. Rock for People ha luogo ogni anno senza interruzioni significative se non l’eccezione del 2020 (in versione online), arrivando al traguardo dei 30 anni di attività.

Grazie a questi risultati, Rock for People si è ritagliato uno spazio tra i migliori festival rock europei. Nel tempo è stato più volte riconosciuto e premiato: ad esempio, a fine 2022 è stato inserito nella Top 10 dei festival europei di medie dimensioni agli European Festival Awards, un risultato che attesta l’apprezzamento internazionale per questo evento nato nel cuore della Repubblica Ceca.

Verso il trentennale: resilienza e rilancio dal 2020 ad oggi

Come molti grandi festival, Rock for People ha dovuto affrontare sfide impreviste negli ultimi anni, in particolare la pandemia di COVID-19. Nel 2020 l’evento tradizionale di giugno fu cancellato a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, ma gli organizzatori non si persero d’animo: al suo posto fu organizzato “Rock for People – Home”, un’edizione virtuale in streaming (15-20 giugno 2020) in cui varie band – soprattutto ceche – si esibirono a distanza per mantenere vivo lo spirito del festival nonostante il lockdown. Fu un modo ingegnoso per rimanere in contatto con la community di fan in un momento difficile.

Nel 2021 il festival tornò in forma ridotta e in un periodo insolito: si svolse infatti il 13-14 agosto 2021, approfittando di una finestra estiva in cui le restrizioni erano allentate. Pur in soli due giorni, Rock for People 2021 portò sul palco artisti di tutto rispetto, tra cui i rocker svedesi Mando Diao, gli inglesi The Hives e soprattutto i Måneskin, la giovane band italiana reduce dal trionfo all’Eurovision Song Contest proprio in quel 2021. La presenza dei Måneskin a Rock for People segnala la capacità del festival di intercettare fenomeni musicali del momento e dare spazio a star emergenti che parlano anche al pubblico più giovane. Nonostante le difficoltà logistiche e sanitarie, l’edizione 2021 ebbe un buon riscontro, dimostrando la resilienza del festival.

L’anno seguente, 2022, Rock for People tornò in grande stile nelle sue consuete date di giugno e con la formula estesa. L’edizione 2022 (15-18 giugno) vantava infatti una line-up di prim’ordine, trainata da tre headliner di richiamo mondiale: Green Day, Fall Out Boy e Weezer, per la prima volta insieme in Europa dopo la pausa pandemica. A questi nomi si aggiunsero band come Royal Blood, Biffy Clyro, Wolf Alice e Sum 41, coprendo un ampio spettro dal punk rock al metal alternativo e all’indie. Il risultato fu un successo clamoroso: circa 40.000 spettatori accorsero a Hradec Králové per l’occasione, segnando uno dei record di affluenza per il festival. L’entusiasmo del pubblico e della critica fu tale che Rock for People 2022 è ricordato come l’edizione della “rinascita” post-pandemia, consacrando definitivamente il festival tra gli eventi imperdibili dell’estate musicale europea.

Nel 2023 la crescita prosegue: Rock for People (8-11 giugno 2023) festeggia la 27ª edizione con un altro cast eccezionale. In cima al cartellone compaiono i Muse – per la gioia degli amanti dell’alternative rock – affiancati dai metal gods Slipknot e dall’icona pop-punk Machine Gun Kelly, oltre a tanti altri (The 1975, Architects, Incubus, Papa Roach, ecc.). Ancora una volta il festival dimostra di saper bilanciare nomi storici e nuove tendenze. Il 2023 registra un ulteriore tutto esaurito e conferma la dimensione internazionale dell’evento: sempre più fan arrivano da tutta Europa (Italia compresa) per vivere l’esperienza di Rock for People. Complice anche la crescente fama, a fine 2023 già c’era enorme attesa per l’edizione successiva, preannunciata come speciale per il 30º anniversario.

Con quasi tre decenni alle spalle, Rock for People è passato da piccolo raduno locale a festival rock estivo di rilevanza europea. Ogni edizione ha contribuito ad accrescerne la leggenda, grazie a performance memorabili, una community di fan appassionati e l’impegno degli organizzatori nel migliorare anno dopo anno. Tutto questo ci porta alla soglia del 2025, un anno simbolico in cui il festival compie 30 anni. Vediamo dunque cosa ci aspetta in questa attesissima edizione 2025.

Rock for People 2025: la trentesima edizione

L’edizione Rock for People 2025 non sarà un’edizione qualunque: rappresenta il 30º anniversario dalla fondazione del festival e sarà celebrata in grande stile. Per il panorama musicale europeo, un festival rock che raggiunge i trent’anni di attività ininterrotta è un evento significativo. Rock for People 2025 si candida quindi ad essere il festival rock dell’estate 2025 da non perdere, un vero punto di riferimento per gli amanti della musica alternativa e heavy in Europa. L’organizzazione ha preparato un programma speciale per festeggiare questo traguardo, combinando grandi nomi leggendari a nuove proposte, e introducendo alcune novità pensate per rendere l’esperienza ancora più memorabile per la community di fan.

Rock for People 2025

Line-up Rock for People 2025: artisti e generi in cartellone

La line-up di Rock for People 2025 promette di essere una delle più ricche e varie di sempre, a testimonianza della filosofia del festival: offrire “rock for people” di ogni gusto, dal metal al punk, dall’indie al classic rock. Gli organizzatori hanno svelato nei mesi scorsi un elenco impressionante di artisti, inclusi alcuni headliner esclusivi che rendono questa edizione davvero unica nel panorama europeo 2025.

Innanzitutto, per celebrare il trentennale, Rock for People ha fatto il colpo grosso assicurandosi la presenza di alcune leggende del rock. Su tutti spicca il nome dei Guns N’ Roses, icone dell’hard rock mondiale: la band di Axl Rose e Slash sarà protagonista di un concerto speciale (15 giugno 2025) pensato come “Birthday Party” per i 30 anni del festival. Si tratta di un evento eccezionale, in quanto i Guns N’ Roses non sono frequentatori abituali dei festival europei – la loro presenza a Rock for People è un segno del prestigio raggiunto dalla manifestazione. Un altro nome clamoroso in cartellone è quello dei Linkin Park: la leggendaria band nu metal tornerà sulle scene proprio in occasione di Rock for People 2025. Sarà un momento carico di emozione per i fan, dal momento che i Linkin Park non si esibivano da anni ed è prevista una loro performance speciale il 14 giugno 2025, forse con qualche ospite alla voce in omaggio al compianto Chester Bennington. Questi due headliner – Guns N’ Roses e Linkin Park – da soli basterebbero a rendere imperdibile il festival, ma la line-up non si ferma qui.

Rock for People 2025 presenterà infatti oltre 180 artisti distribuiti su 10 palchi nell’arco di cinque giorni (un vero record per il festival). Tra i nomi di punta confermati figurano i californiani Avenged Sevenfold (paladini del metal moderno) e gli attesissimi Slipknot, che con le loro maschere e il loro show pirotecnico infiammeranno il pubblico l’11-12 giugno 2025. Dal Regno Unito arrivano poi gli IDLES, alfieri del post-punk contemporaneo, e gli scozzesi Biffy Clyro, amatissimi dalla scena alternative rock e già protagonisti in passato al festival. Sul fronte punk/hardcore avremo band come gli In Flames (metal svedese) e i britannici While She Sleeps, mentre per chi ama sonorità più indie e post-rock la presenza dei Fontaines D.C. (rivelazione irlandese degli ultimi anni) aggiunge qualità. Non mancheranno gruppi cult degli anni 2000: ad esempio i Sex Pistols – pionieri del punk rock – saliranno sul palco in una formazione speciale con Frank Carter (ex Gallows) alla voce per riproporre i classici che hanno fatto la storia (in programma il 13 giugno).

La varietà di generi è davvero ampia: si va dall’hard rock dei Rival Sons al metalcore di band come Polaris e Motionless in White, dal metal estremo dei Lorna Shore alle sperimentazioni elettroniche di Perturbator (artista synthwave/industrial). Ci saranno anche nomi apprezzati nel panorama alternative pop/rock come Poppy (fenomeno americano capace di fondere pop e metal) e Sigrid (cantautrice pop norvegese) a testimoniare l’eclettismo del cartellone. Per i nostalgici del punk californiano anni ’90, oltre a Offspring e Green Day (già nel 2022), ecco un’altra gradita sorpresa: gli Zebrahead, band pop-punk cult, saranno della partita. E ancora, leggende dell’alt-metal come Jerry Cantrell (chitarrista degli Alice in Chains, qui in solo) e band seminali come i Refused direttamente dalla Svezia, fino ad artisti emergenti che potrebbero diventare le star di domani. Insomma, la line-up di Rock for People 2025 è costruita per soddisfare ogni palato musicale e riflette lo slogan ufficioso del festival: “ci sarà sempre qualcosa che ami, senza un minuto per annoiarti”, come ha dichiarato il fondatore Michal Thomes presentando il programma di quest’anno.

Va sottolineato che l’edizione 2025 non solo guarda al passato celebrando 30 anni di rock, ma lancia anche un ponte verso il futuro dando spazio a molte nuove band e artisti emergenti. Gli organizzatori, infatti, sono da sempre attenti a bilanciare grandi headliner con nomi meno noti ma interessanti: quest’anno ad esempio avremo giovani band in ascesa come i Bad Nerves (UK, garage-punk), i Teen Mortgage (US, punk duo) e gli Holy Wars (US, dark rock), selezionati per offrire al pubblico qualche scoperta musicale. Questa attenzione alle nuove proposte è uno degli aspetti che la community di Rock for People apprezza di più – molti fan raccontano di aver scoperto qui per la prima volta band che poi sono esplose a livello internazionale.

Le aspettative per Rock for People 2025 sono altissime. Con una scaletta così ricca di superstar e con l’atmosfera speciale dell’anniversario, si prevede il sold-out dei biglietti e un’affluenza record. I fan si aspettano show spettacolari: ad esempio i Guns N’ Roses dovrebbero proporre un set esteso con tutti i loro classici (“Welcome to the Jungle”, “Sweet Child o’ Mine”, etc.), magari impreziosito da fuochi d’artificio per il compleanno del festival. I Linkin Park, dal canto loro, potrebbero coinvolgere ospiti speciali per un tributo che già si preannuncia emozionante e storico. Anche band come Slipknot e Avenged Sevenfold sono note per le loro performance dirompenti, quindi l’energia non mancherà di certo. Molti appassionati italiani stanno considerando il viaggio in Repubblica Ceca pur di non mancare a questa edizione leggendaria: d’altronde Rock for People 2025 è destinato a entrare negli annali come uno degli eventi rock più importanti dell’anno in Europa.

Vediamo ora alcuni dettagli pratici per chi vuole organizzarsi e partecipare a Rock for People 2025. Innanzitutto le date: il festival si svolgerà dall’11 al 15 giugno 2025. Saranno 5 giorni consecutivi (da mercoledì 11/6 a domenica 15/6) presso la consueta location del Park 360 di Hradec Králové, in Repubblica Ceca. Hradec Králové si trova a circa 1 ora e mezza da Praga ed è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici (treni e autobus collegano Praga alla città). Durante il festival l’organizzazione tipicamente predispone navette dalla stazione di Hradec Králové per il Festivalpark (Park 360), così da facilitare l’arrivo e il ritorno dei partecipanti.

Location: Il Park 360 è un’enorme area all’aperto ricavata da un ex aeroporto, che offre ampi spazi per i palchi, le zone servizi e il campeggio. L’area festival è nota per la sua atmosfera particolare: immensi prati dove sorgono i palchi principali, strutture industriali riadattate per ospitare stage secondari e tensostrutture, il tutto decorato con installazioni artistiche e giochi di luce. Ogni anno viene allestito un iconico portale d’ingresso (in passato ne hanno costruito uno con barili di plastica riciclati a forma di equalizzatore!) che accoglie i visitatori. Nel 2025, essendo un’edizione celebrativa, ci aspettiamo un allestimento scenografico ancora più curato del solito. Gli organizzatori hanno anticipato che punteranno molto sull’aspetto visivo: nuovi giochi di luce, scenografie e installazioni interattive verranno posizionate nell’area per garantire un colpo d’occhio spettacolare e un’esperienza immersiva, quasi da parco a tema rock.

Biglietti: I ticket per Rock for People 2025 sono già in vendita sul sito ufficiale del festival. Esistono diverse tipologie: il full pass 5 giorni dà accesso a tutte le giornate dall’11 al 15 giugno (incluso lo special event con Guns N’ Roses del 15/6), ma è possibile acquistare anche abbonamenti 4 giorni (escludendo il giorno extra) oppure biglietti giornalieri per chi volesse assistere solo a una data specifica. In particolare, c’è un biglietto singolo dedicato al “Birthday Day” del 15 giugno con GN’R, disponibile sia in versione standard sia in versione Golden Circle (che consente l’accesso all’area sottopalco riservata per godersi da vicino il concerto dei Guns). I prezzi variano: indicativamente il pass completo costa intorno ai 250-300€, mentre i day-ticket intorno ai 70-90€ (per il 15/6 con Guns N’ Roses il prezzo è un po’ più alto, data la portata eccezionale dell’evento). Conviene comunque acquistare in anticipo, perché il sold-out è molto probabile e i prezzi potrebbero aumentare man mano che l’evento si avvicina.

Camping: Uno degli aspetti più apprezzati di Rock for People è la possibilità di campeggiare direttamente sull’area del festival, vivendo 24/7 l’atmosfera della manifestazione. Anche per il 2025 sarà allestito un camping ufficiale adiacente ai palchi, con varie opzioni. Chi ha il camping pass standard potrà piantare la propria tenda nelle zone prato dedicate, usufruendo di servizi igienici, docce e punti acqua predisposti. In alternativa, per chi cerca più comodità, l’organizzazione offre soluzioni glamping: ad esempio tende pre-allestite o casette mobili a noleggio, dotate di materassi e servizi extra (spesso vendute come pacchetti “VIP Camping” o “Comfort Camp”). Nel 2025, essendo atteso un grande afflusso, è consigliabile prenotare per tempo anche lo spazio campeggio o i posti nelle strutture glamping, poiché anch’essi potrebbero esaurirsi. Va segnalato che l’area camping è ben attrezzata: oltre a security e punti medici H24, sono presenti depositi bagagli, stazione di ricarica per telefoni, zone d’ombra con tavoli per rilassarsi e persino un minimarket per le necessità di base. Il tutto pensato per far sì che i festivalieri possano trascorrere cinque giorni in relativa comodità senza dover lasciare la venue. Chi preferisce un letto vero può comunque trovare sistemazioni in hotel o pensioni in città a Hradec Králové, ma in quel caso conviene muoversi subito perché le strutture ricettive vengono prenotate con molti mesi di anticipo in occasione del festival.

Servizi e sicurezza: Rock for People 2025 metterà a disposizione tutti i servizi tipici di un grande evento internazionale. Ci saranno numerosi punti ristoro e bar distribuiti nell’area, con offerta gastronomica molto varia: cucina ceca tradizionale, burger e pizza, opzioni vegane/vegetariane e cucine etniche, così come naturalmente fiumi di birra ceca. Non mancheranno stand di merchandising ufficiale (dove acquistare magliette, poster e gadget sia del festival che delle band) e aree partner con attività promozionali e giochi. Per la sicurezza, l’organizzazione lavora in sinergia con autorità locali e addetti professionisti: i controlli all’ingresso garantiscono che non entrino oggetti pericolosi, è previsto un servizio d’ordine per gestire le folle ai palchi principali, e un’area di pronto soccorso sempre attiva per qualsiasi emergenza sanitaria. Negli ultimi anni Rock for People ha anche mostrato un’attenzione crescente a temi di sostenibilità ambientale e accessibilità: ad esempio, nel 2025 saranno potenziate le eco-stazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti, verranno riutilizzati materiali di recupero per molte strutture scenografiche (come già visto con i container riciclati adibiti a bar e docce) e l’area festival sarà barrier-free per accogliere nel modo migliore le persone con disabilità (rampe, pedane riservate sotto palco, servizi igienici dedicati). Questo aspetto inclusivo è parte dello spirito “for People” che il festival ha nel nome e che negli anni si è concretizzato in iniziative per rendere tutti partecipi della festa.

Riassumendo le info essenziali dell’edizione 2025:

Quando: 11-15 giugno 2025 (5 giorni, dal mercoledì alla domenica)

11-15 giugno 2025 (5 giorni, dal mercoledì alla domenica) Dove: Park 360 (Festivalpark), Hradec Králové – Repubblica Ceca

Park 360 (Festivalpark), Hradec Králové – Repubblica Ceca Headliner principali: Guns N’ Roses (15/6), Linkin Park (14/6), Slipknot, Avenged Sevenfold, Sex Pistols ft. Frank Carter, Biffy Clyro, IDLES, Fontaines D.C. e molti altri

Guns N’ Roses (15/6), Linkin Park (14/6), Slipknot, Avenged Sevenfold, Sex Pistols ft. Frank Carter, Biffy Clyro, IDLES, Fontaines D.C. e molti altri Generi musicali: rock, metal, punk, indie, elettronica – lineup multi-genere con ~180 artisti su 10 palchi

rock, metal, punk, indie, elettronica – lineup multi-genere con ~180 artisti su 10 palchi Biglietti: Pass 5 giorni, Pass 4 giorni, biglietti giornalieri (disponibili sul sito ufficiale) – est. 250€ pass completo; ~80€ day-ticket

Pass 5 giorni, Pass 4 giorni, biglietti giornalieri (disponibili sul sito ufficiale) – est. 250€ pass completo; ~80€ day-ticket Camping: disponibile camping ufficiale + opzioni glamping; servizi completi (docce, bagni, locker, ricarica)

disponibile camping ufficiale + opzioni glamping; servizi completi (docce, bagni, locker, ricarica) Servizi extra: aree food & drink, merch, attività collaterali, misure di sicurezza, iniziative green e accessibilità per tutti

(Per maggiori dettagli e aggiornamenti si consiglia di consultare il sito ufficiale di Rock for People, che offre anche informazioni su come arrivare, FAQ, regolamenti e ultime aggiunte alla line-up.)

Novità 2025 e coinvolgimento della community

In occasione del trentesimo anniversario, Rock for People ha annunciato diverse novità per rendere l’edizione 2025 davvero speciale. Una di queste, già accennata, è l’aggiunta di un quinto giorno di festival (il 15 giugno) dedicato ai festeggiamenti del compleanno con un headliner eccezionale come Guns N’ Roses. Non era mai successo prima che RfP durasse 5 giorni: questa estensione straordinaria è un regalo che gli organizzatori fanno a sé stessi e al pubblico per celebrare la longevità del festival. Inoltre, durante quella giornata “extra” sono previsti momenti celebrativi: ad esempio, circolano voci di un possibile spettacolo pirotecnico commemorativo o di una cerimonia in cui i fondatori saliranno sul palco per ringraziare la community e magari ripercorrere con aneddoti la storia del festival. Potrebbe anche essere svelata una sorpresa, come una band a sorpresa non annunciata in cartellone o una jam session speciale con membri di diverse band che suoneranno insieme alcuni classici del rock – ipotesi che stanno alimentando le discussioni tra i fan sui social.

Un’altra novità riguarda l’esperienza sul posto: come anticipato da Michal Thomes, nel 2025 il layout e l’estetica del festival saranno rinnovati. Oltre alle già menzionate installazioni artistiche e scenografie potenziate, sarà introdotta una nuova area chiamata probabilmente “RFP Park”, pensata come uno spazio di incontro e relax immersivo. Potrebbe trattarsi di una zona verde con sedute creative (ricavate da materiali riciclati, in linea con la filosofia eco), dove durante il giorno si terranno attività parallele: ad esempio meet&greet con alcune band, sessioni di firmacopie, workshop e panel su temi musicali o ambientalisti, oppure esibizioni acustiche a sorpresa. L’idea è di coinvolgere maggiormente il pubblico anche al di fuori dei concerti principali, offrendo contenuti extra e interattivi. In pratica, il festival intende trasformarsi sempre più in un piccolo “villaggio” che vive a tutte le ore, non solo davanti ai palchi ma anche nelle aree comuni.

Per quanto riguarda il coinvolgimento della community, Rock for People da sempre presta ascolto ai fan e nel 2025 questo legame si rafforza ulteriormente. Nei mesi precedenti l’evento, sui canali social ufficiali è stato lanciato un contest per i fan storici: viene chiesto di condividere foto e ricordi dalle edizioni passate con l’hashtag #RFP30, e i contributi migliori verranno mostrati sui maxi schermi del festival durante i cambi palco, in una sorta di album dei ricordi collettivo. Inoltre, pare che alcuni elementi del cartellone siano stati influenzati dal feedback del pubblico: ad esempio, la scelta di richiamare band come i Refused o di inserire più gruppi punk hardcore emergenti sarebbe nata dalle richieste espresse dai fan sui forum e community legate al festival. Questa collaborazione ideale tra organizzazione e pubblico è uno dei motivi per cui la fanbase di Rock for People si sente parte di una famiglia: l’evento non è calato dall’alto ma costruito anno dopo anno tenendo conto dei desideri di chi vi partecipa.

Un altro segnale di attenzione alla community è l’iniziativa di volontariato: ogni anno decine di ragazzi e ragazze da tutta Europa si offrono come volontari per aiutare durante il festival (dalla raccolta differenziata, al supporto info point, ecc.). Per il 2025 le candidature come volontario hanno raggiunto numeri record, segno che in molti vogliono dare il proprio contributo per rendere speciale questa edizione del trentennale. I volontari saranno omaggiati con un kit celebrativo (maglietta 30º anniversario, ecc.) e avranno la possibilità di vivere il backstage dell’evento, un’esperienza formativa e divertente al tempo stesso.

Dal punto di vista tecnologico, tra le novità potrebbe esserci l’adozione di un braccialetto cashless di nuova generazione, come già testato in altri grandi festival: un sistema che permette di effettuare pagamenti alle casse semplicemente ricaricando un chip RFID. Questo velocizzerà le code a bar e stand e ridurrà l’uso di contanti, in linea con le tendenze attuali dei grandi eventi.

Infine, per celebrare i 30 anni, Rock for People pubblicherà anche un libro fotografico commemorativo: una raccolta di foto storiche dal 1995 a oggi, con testimonianze di artisti che vi hanno suonato e fan affezionati. Durante il festival ci sarà un stand dove sfogliare ed eventualmente acquistare questa pubblicazione – un oggetto da collezione per i veri appassionati. Questa è un’ulteriore dimostrazione di come il festival valorizzi la propria storia e la comunità che l’ha vissuta.

Rock for People 2025 si preannuncia dunque come un’edizione destinata a lasciare il segno. Tra headliner leggendari, una line-up eterogenea e piena di energia, iniziative speciali per il trentennale e un’organizzazione attenta al comfort e al divertimento di tutti, questo festival conferma il suo status di appuntamento clou tra i festival rock dell’estate 2025. Che siate veterani che hanno visto crescere Rock for People fin dagli anni ’90, o nuovi fan incuriositi dalla fama di questo evento, il consiglio è uno solo: preparate zaino, tenda e voglia di rock, perché a giugno in Repubblica Ceca vi aspetta una festa lunga 5 giorni all’insegna della musica e della passione. Rock for People, alla soglia dei suoi 30 anni, è più vivo che mai e pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria storia nel panorama musicale europeo. Non resta che unirsi alla festa e gridare, tutti insieme sotto il palco: long live Rock for People!