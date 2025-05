POPLAR UTOPIA 2025: arte, musica e sperimentazione il 31 maggio e 1 giugno al Mart di Rovereto

Poplar torna al Mart e raddoppia con la nuova edizione di Poplar Utopia, in programma il 31 maggio e 1 giugno 2025. Tra gli ospiti di spicco, la producer gallese Kelly Lee Owens, che porterà il suo nuovo disco dal vivo “Dreamstate” nella sua unica data italiana live dell’estate, e il ritorno di Giorgio Poi, già protagonista di Poplar nel 2019, che presenterà il suo nuovo album Schegge (in uscita il 2 maggio 2025). Dopo Poplar 2023, tornano anche MACE che trasformerà la cupola del Mart in un viaggio psichedelico con il suo progetto Voodoo People e Venerus, con un set live speciale in trio. A far crescere ulteriormente l’attesa, il ritorno di okgiorgio, che, dopo aver animato il garage del Mart con un afterparty esclusivo nel 2024, quest’anno si esibirà sul palco principale. A completare il programma musicale, le performance di Lüzai, Yaraki, faccianuvola, EMMA e Planet Opal, oltre agli afterparty di Fenoaltea e Camoufly. Ancora da annunciare, un ricchissimo palinsesto di attività pomeridiane e performance tra le sale museali.

Dopo il successo dell’edizione 2024, che ha visto circa 2000 persone vivere un’esperienza unica tra arte e musica al Mart, Poplar Utopia torna e raddoppia. Il weekend del 31 maggio e 1 giugno sarà un’occasione imperdibile per chi ama la musica dal vivo, le performance artistiche e le esperienze collettive ad alta immersività. Questa nuova edizione non è solo una prosecuzione, ma la creazione di un nuovo immaginario. Un evento che unisce l’energia del festival di inizio estate con l’incontro di diversi linguaggi artistici, mantenendo la promessa di sperimentazione e dialogo tra arte visiva, performance musicale e attività interattive.

Il Mart si animerà dal primo pomeriggio a tarda notte, con mostre, installazioni, proiezioni e performance che coinvolgeranno i partecipanti in un viaggio sensoriale unico. Nel 2024, Utopia ha lasciato un segno profondo con le sue scenografie site-specific e performance che hanno interagito con le collezioni permanenti e le mostre temporanee del Museo. Quest’anno, l’edizione si espande e amplifica l’atmosfera elettrica e immersiva, per portare ancora più lontano la dimensione onirica e sperimentale dell’evento.

UTOPIA: IL CONCEPT

La nuova identità grafica del progetto, curata dall’illustratore e collagista milanese Gio Pastori – artefice, tra le cose, proprio delle copertine degli album di Giorgio Poi – riflette le linee morbide ma spezzate e i forti contrasti di luci, per presentare al pubblico un’immagine che unisce modernità e tradizione, ricordando le opere deperiane. A Rovereto, in un contesto di calma, cura e bellezza, Utopia è una proposta di rottura romantica, un invito a stare insieme, sorprendersi ed immergersi in un’esperienza collettiva di musica e arte. Un programma ricco di eventi ancora da scoprire, che trasformerà il Mart e la sua piazza in un viaggio immersivo, per entrare in contatto con la parte più profonda e autentica di sé stessi. L’obiettivo è stimolare un’esperienza che spinga il pubblico a rimanere nel gioco, ad esperire con tutti i sensi il proprio rapporto con arte e musica.

ARTISTI

Punta di diamante del palinsesto è sicuramente Kelly Lee Owens, una tra le artiste più magnetiche della scena elettronica globale. A Poplar Utopia porta Dreamstate per la sua unica data estiva in Italia, un album che unisce techno, sogno e spiritualità, e che la vede collaborare con The Chemical Brothers, Bicep e George Daniel dei 1975. La sua musica è un invito a trascendere e a sognare insieme. Poplar è casa. Lo sanno bene molti degli artisti che tornano quest’anno, dopo aver già calcato i nostri palchi, portando con sé nuovi dischi, nuovi suoni, nuove visioni. Giorgio Poi torna a Poplar dopo l’edizione 2019, con un nuovo album appena pubblicato: Schegge (2 maggio 2025). Dopo aver attraversato l’Europa, l’Asia e il Messico con la sua musica elegante e stratificata, Giorgio torna dove tutto è più vicino, più umano, più vero. La sua è una carriera costruita sull’incontro tra cantautorato, psichedelia e apertura internazionale, con collaborazioni che vanno dai Phoenix a Calcutta, passando per Franco126 e Muddy Monk. Venerus, anima libera della nuova musica italiana, torna in Trentino con la sua poetica visionaria. I suoi live multisensoriali sono ormai un riferimento per chi cerca un’esperienza musicale che sia anche viaggio spirituale. A Poplar Utopia, Venerus porterà con sé uno speciale set in trio, alla scoperta del suo universo sonoro fatto di groove, soul e cosmica malinconia. MACE fa il suo debutto a Poplar Utopia 2025 con un progetto speciale: VOODOO PEOPLE, un set visionario tra psichedelia, acid techno e ritmi ancestrali. Una vera e propria esperienza sensoriale, co-prodotta da Club To Club, che conferma la capacità di MACE di spingersi sempre oltre. Dopo le hit multiplatino e le esplorazioni afrobeat, il producer milanese ci conduce in un rituale elettronico senza confini. okgiorgio, dopo aver incendiato il garage del Mart con un afterparty memorabile nel 2024, torna quest’anno sul palco principale. Tra elettronica destrutturata e vibrazioni emotive, il suo percorso è in costante ascesa: tour internazionali, due EP acclamati e un’identità sonora unica che fonde club e intimità.

TERRE PROMESSE

Una delle missioni che da sempre stimola la direzione artistica di Poplar è dare risalto ai giovani talenti che stanno facendo parlare di sé nella scena musicale contemporanea. Quest’anno più che mai con un palinsesto dedicato ad artisti under 35. Tra loro Lüzai, nata a Siena e di origini camerunensi, Lüzai si approccia alla musica come autodidatta durante la pandemia, ispirata dal dj set del padre. Il suo sound è un mix eterogeneo di elettronica e contaminazioni che la rendono un’artista di grande promessa nel panorama italiano e internazionale. Dopo i suoi primi singoli, è in arrivo il suo nuovo lavoro discografico “Uzay”. Ancora Yaraki, artista italo-brasiliana, che porta nelle sue canzoni la forza delle sue radici e della sua città: Milano. Con il suo album “Piazza Samba”, invita a ballare e cantare nonostante le difficoltà, creando un sound che mescola sogno e realtà. Approdano a Rovereto anche i Planet Opal, duo di musica elettronica formato da Giorgio Assi e Leonardo De Franceschi. I loro suoni mescolano drum machine, sintetizzatori e percussioni acustiche, creando un mix futuristico e sci-fi che li ha già fatti apprezzare nel panorama musicale underground. Tornano dopo Poplar 2024 EMMA e faccianuvola. EMMA è nato in Germania e cresciuto in Puglia, ed è un cantautore e produttore che si distingue per il suo stile intenso e profondo. Le sue canzoni mescolano elettronica e una forte componente emotiva, creando atmosfere che toccano il cuore e l’anima. Alessandro Feruda, alias faccianuvola, è un giovane autore e produttore classe 2002 che ha già conquistato la scena con il suo ultimo album “le stelle, il sole, l’arcobaleno”. Il suo ultimo singolo “disperata gioventù” è uscito ad inizio maggio, ed anticipa la sua prossima impresa discografica. La sua musica, che mescola elettronica e introspezione, è un viaggio emozionale che esplora la nostalgia e la ricerca della felicità.

INFO & TICKETS

Gli abbonamenti sono già disponibili sul sito www.poplarfestival.it al costo di 37,50€. L’abbonamento garantisce l’accesso a tutti i concerti sotto la cupola del Museo e dà inoltre la possibilità di visitare gratuitamente tutte le collezioni e le mostre del Museo e di partecipare a tutte le attività della programmazione pomeridiana e agli afterparty, fino al raggiungimento della capienza disponibile. I biglietti singoli saranno disponibili nei prossimi giorni.