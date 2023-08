POPLAR FESTIVAL 2023: la settima edizione dal 14 al 17 settembre a Trento

Il Doss Trento torna ad accendersi dal 14 al 17 settembre: dopo 5 anni e 2 partecipazioni a Sanremo i COMA COSE tornano sul palco di Poplar, sul quale soffia un vento internazionale con l’aggiunta alla line up del post-punk degli SHAME (UK) e dei francesi DOV’È LIANA, viaggeremo oltre con l’universo sonoro del producer e beatmaker MACE, il progetto ipnotico di DANIELA PES, il rapper rivelazione dell’anno KID YUGI, gli orizzonti poetici di COLOMBRE, il duo elettronico QUEEN OF SABA e ancora MILANOSPORT, SQUID, VERDENA, MEZERG, VENERUS e tanti altri.

Poplar Festival annuncia l’intera line up che sperimenta in equilibrio tra generi diversi per quattro giornate che giocano alternando sfumature rock a beat più rap, richiami techno e melodie indie a suoni più elettronici. L’energia prevista per quest’anno è ancora maggiore, coinvolgendo artisti e collettivi tra i più interessanti del panorama nazionale e internazionale, grandi ritorni e newcomer della scena.

Un cast poliedrico che segue gli appuntamenti pomeridiani di Poplar CULT! la rassegna culturale che porta una ricca programmazione nella piazza di Piedicastello: Stefano Nazzi, Michela Giraud, Marina Cuollo, Maicol&Mirco e tanti altri nomi speciali che saranno presto svelati insieme al programma.

POPLAR Festival 2023 – Trento

giovedì 14 settembre

apertura porte 17.30

RANABIS

ALDA

MATTAK

KID YUGI

LOVEGANG126

NOYZ NARCOS

venerdi’ 15 settembre

apertura porte 17.30

IAKO

IL MAGO DEL GELATO

COLOMBRE

DOV’É LIANA (FR)

VENERUS

MEZERG (FR)

sabato 16 settembre

apertura porte 17.30

ANNA CAROL

QUEEN OF SABA

GIUSE THE LIZIA

BNKR44

MACE

COMA COSE

domenica 17 settembre

apertura porte 16.30

HUMUS

MILANOSPORT

DANIELA PES

SQUID (UK)

SHAME (UK)

VERDENA

L’accesso per il pubblico è pedonale, con un sentiero panoramico con 120m circa di dislivello.

In caso di fan con mobilità ridotta, è possibile richiedere (info@poplarfestival.it) l’accesso in auto alla venue, per poter poi proseguire in carrozzina nella zona concerto.

L’evento è adatto a tutti, ma sotto i 16 anni si richiede l’accompagnamento di un maggiorenne.

Fino a 12 anni è possibile chiedere, sempre a info@poplarfestival.it, l’ingresso omaggio.

INTELLIGENZA NATURALE

Per la settima edizione, al centro l’intelligenza naturale, una sfida per riappropriarsi dell’energia sprigionata dalla terra, dal calore di essere prima di tutto una specie tra gli animali ed essere istintivi e imprevedibili. Quattro giornate in cui le proposte culturali e musicali saranno impossibili da replicare per un algoritmo, una continua evoluzione di quelle che solo la natura può immaginare , con il Doss a fare da sfondo ma a prendere vita insieme al palco e al pubblico, partecipando tutti insieme di una sola magia: quella del contatto, sprigionata grazie all’amore per la musica.