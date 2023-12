PAOLO NUTINI + Black Country, New Road in concerto il 22 Giugno a La Prima Estate 2024

L’artista scozzese e la band inglese si aggiungono ai già annunciati Jane’s Addiction, Fontaines D.C. – Kasabian e Peggy Gou per una serata intrisa di alternative rock, blues, funk soul e psichedelia.

PAOLO NUTINI

Sabato 22 Giugno 2024 – Lido di Camaiore (Lucca)

La Prima Estate Festival – Parco Bussola Domani

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/laprimaestate

La Prima Estate è orgogliosa di annunciare altri due grandi nomi che si aggiungono alla line-up dell’edizione 2024. Il cantautore scozzese PAOLO NUTINI sarà il protagonista del sabato del secondo week end. Prima di lui si esibiranno altre 3 band di cui oggi è stato svelato il primo nome, quello della rock band britannica BLACK COUNTRY, NEW ROAD.

Dopo l’elettro-dance di Peggy Gou, La Prima Estate ospita sul palco un artista straordinario del calibro di Paolo Nutini, quarto headliner del festival. Dopo l’uscita dell’ultimo album Last Night In The Bittersweet, Nutini porta sul palco la sua incredibile voce insieme a delle performance intime e al contempo potentissime come è solito fare.

L’artista scozzese sarà preceduto sul palco dai BLACK COUNTRY, NEW ROAD, la band di Cambridge che in pochi anni ha conquistato il pubblico con il suo rock sperimentale e alternativo, insieme ad un sound con inflessioni post-punk e post-rock ed un mix geniale di creatività e tecnica. La band sarà in Italia per un’unica data, quella a Lido di Camaiore, che li vedrà sul palco con la nuova formazione di sei elementi e con un nuovo live album Live At Bush Hall, pubblicato lo scorso febbraio.

La PRIMA ESTATE 2024

Venerdì 14 giugno | JANE’S ADDICTION – Dinosaur Jr. – Sleaford Mods

Sabato 15 giugno | to be announced

Domenica 16 giugno | to be announced

Venerdì 21 giugno | PEGGY GOU

Sabato 22 giugno | PAOLO NUTINI – Black Country, New Road

Domenica 23 giugno | FONTAINES D.C. – KASABIAN – Shame – Wu-Lu

