MONITOR (MONdo, ITalia, TORino) Festival 2025: l’11 e il 12 Luglio a Torino

MONITOR è il festival dove scoprire qualcosa di differente e contagioso, scoprire nuove passioni, per uscire dai soliti giri, scoprire cosa c’è fuori, andare fuori giri. Non ci sono generi o generazioni, né steccati o limiti.

MONITOR rappresenta piu di una semplice parola: è lo strumento che ci permette di amplificare, diffondere ed ascoltare la musica nell’etere, esternando ed internando allo stesso tempo ogni emozione.

MONITOR è composto da MONdo, ITalia, TORino, simboleggiando il viaggio che parte da Torino, attraversa l’Italia e conquista il mondo. Questa è l’essenza del festival nel 2025. In un mare di racconti illusori, MONITOR ha una verità da condividere che confidiamo resterà impressa nel cuore di chi ci sarà. Non solo una sequenza di concerti, ma una serie di eventi catartici, tra rabbia sociale, sensualità, teatralità e musica altra. Uno sguardo al presente ed uno attento al futuro in uno spazio (211) che non si abbandona alla corrente. Senza bisogno di puntare su nomi di facile richiamo. Senza biasimare chi lo fa, ma proponendo qualcosa che non scada nella banalità, puntando sulla coerenza musicale, senza problemi, preoccupazioni, ansie, eclettismo.

MONITOR si lancia in scommesse, osando musiche che difficilmente troverebbero cittadinanza altrove. Un palco principale che racconta lo spettacolo come un viaggio romantico attraverso artisti ed eccellenze che emergono dalla periferia di Torino per conquistare il mondo, offrendo contenuti, spunti e riferimenti per rimodellare un panorama artistico e musicale in costante evoluzione. Tornare all’essenza delle cose, con un esercizio di sottrazione che elimina il superfluo per rivelare la sostanza, azzerando ogni distrazione, concentrando il fulcro sull’arte e l’artista, perchè crediamo che le cose piu sopraffine siano quelle meno attese, sorprendenti e spesso fatali.

La prima edizione del festival MONITOR, progetto di SPAZIO211, diretto da Gianluca Gozzi è in programma il 10 e 11 luglio 2025, ospitando oltre 30 artisti nazionali e internazionali con pari rappresentativita tra artiste donne e artisti uomini, militanti in 8 band, provenienti dal sud est asiatico agli Stati Uniti, da Torino all’Italia, Francia, Olanda e Inghilterra, delle quali 3 in esclusiva nazionale e 6 per la prima volta a Torino. Il palcoscenico a cielo aperto è il grande prato verde di sPAZIO211, fieramente periferia della città che durante le due serate, dalle ore 18 alle ore 24, ospiterà concerti con artisti fuori dall’ordinario. Indietro non si torna.

sPAZIO211 main stage

Parco Sempione, Via Cigna 211 – Torino (It)

GIOVEDI’ 10 LUGLIO 2025:

TTHE CHERRY PIES

RICH(ARD) DAWSON

LUVCAT

SHAME

VENERDI’ 11 LUGLIO 2025:

MARIA CHIARA ARGIRO’

GIA FORD

YIN YIN

AROOJ AFTAB

BIGLIETTERIA ONLINE:

Semplicità e trasparenza per acquistare in pochi secondi il proprio biglietto senza aggravi (economici o organizzativi) su DICE.fm

Biglietto singola giornata: 36 euro

Abbonamento 2 giorni (10 + 11 luglio): 60 euro

Apertura porte sPAZIO211: ore 18.00

inizio live: ore 19.00

fine live: ore 00.00

Prevendite biglietti singoli e abbonamenti: https://link.dice.fm/Fd98ee100a7b