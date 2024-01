MILADY Metal Fest: il 20 gennaio a Mantova la 6° edizione del festival delle voci femminili

Con grande orgoglio annunciamo che la Sesta Edizione del famoso Festival delle Voci Femminili si terrà ancora all’Arci Tom di Mantova il 20 gennaio 2024.

Ore 17,15 Demetra’s Scars

Ore 18,15 Hellfox

Ore 19,20 Degrees Of Truth

Ore 20,20 Alterium

Ore 21,30 WHITE SKULL

Ore 22,55 Temperance

Tornano al Milady i TEMPERANCE, una delle più interessanti band del panorama europeo metal melodico! Dopo aver presentato nella quarta edizione l’album “Diamanti”, sono a presentarvi la loro ultima creatura “Hermitage”.

Differentemente dalle altre symphonic metal bands, hanno non una ma tre differenti voci, combinazione tra la voce cristallina e potente della nuova singer Kristin Starkey, il potente timbro di Michele Guaitoli e la voce rabbiosa e pop allo stesso momento del compositore della band Marco Pastorino.

Negli anni il quintetto ha suonato oltre 300 shows divisi tra tour europei (insieme a Luca Turilli’s Rhapsody, Tarja, Serenity) , special guest per Nightwish, Epica, Within Temptation, Slipknot.

Voce acuta, graffiante e unica di Federica Sister De Boni, chitarre urlanti, ritmi martellanti, una straordinaria miscela di potenza e melodia: il risultato è un suono ad alta gradazione incendiaria! Tutto questo è WHITE SKULL, co hedliner di questa sesta edizione, presenteranno il loro ultimo album, “METAL NEVER RUST”, il decimo della loro lunga e gloriosa carriera.

Dalle ceneri dei Kalidia, protagonisti delle prime due edizioni e della quarta, risorgono gli ALTERIUM, capitanati dalla brava e affascinante Nicoletta Rosellini, autentica madrina del festival, la nuova formazione presenterà parecchi inediti e qualche brano dei dissolti Kalidia.

Prima volta al Milady per la Progressive symphonic metal band Degrees Of Truth, che vi invitano a scoprire le atmosfere raffinate ed esotichel di “The Reins of Life” e “Time Travel Artifact”, forti della nuova lineup capitanata da Claudia Beltrame, straordinaria vocalist lirica.

HELLFOX è una all female band, il loro stile è riconducibile ad un Alternative Metal con tendenze al Melodic Death. Il gruppo nasce nel 2019 dalle diverse influenze e percorsi musicali delle quattro componenti, accomunate dall’ispirazione ad 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑝ℎ𝑖𝑠, 𝐼𝑛 𝐹𝑙𝑎𝑚𝑒𝑠, 𝐷𝑎𝑟𝑘 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑦 per la composizione, mentre la parte strumentale si rifà a suoni acidi e distorti di grande atmosfera, sopra alla quale combattono le voci di Greta e Priscilla.

I Demetra’s Scars sono una band 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐥 formatasi nel giugno del 2015 nella bassa modenese con alla voce la bravissima Didi (Denise Pellacani).

Nel 2018 aprono le date italiane di Jinjer e Infected Rain , nel 2022 il quartetto promuove il lavoro con numerosi live, anche di spalla a Genus Ordinis Dei e nuovamente ai Jinjer al Bum Bum Festival.

Ingresso 22 euro+d.p. in prevendita

25 euro in cassa il giorno dell’evento

Link alla prevendita https://www.mailticket.it/manifestazione/QW37

Riservato ai soci Arci con tessera 2023/2024 (è possibile farla in loco al costo di 13 euro il giorno dell’evento).