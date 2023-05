METALDAYS 2023: dal 30 Luglio al 5 Agosto a Velenje in Slovenia

MetalDays è un festival sloveno che si terrà dal 30 Luglio al 5 Agosto 2023 a Velenje, una delle più grandi città del paese che si trova nel nord-est della Slovenia, distante circa 85 km dalla capitale Lubiana.

Il cast di questa edizione prevede:

Day 1:

BIOHAZARD // BLACKOUTT // CRO-MAGS // EQUILIBRIUM // KREATOR // MESSA // NAPALM DEATH // NOCTEM // RUSSIAN CIRCLES // SECRET SPHERE // TEMPERANCE // TERROR // THE VOYNICH CODE // THUNDERMOTHER // VENUS 5 // WOLFHEART // NERVOSA

Day 2:

ARISES // BLACK SONIC PEARLS // BULLET FOR MY VALENTINE // CAPRA // CHEMICIDE // DETHRONE THE CORRUPTED // FLESH // HELLERUIN // HELLOWEEN // I AM MORBID // KADAVAR // LIZZARD // SPIRIT MOTHER // TESSERACT // THE RAVEN AGE // WUCAN

Day 3:

ABBATH // BLEED FROM WITHIN // BRAND OF SACRIFICE // CRYPOSIS // ENDSEEKER // ENEMY INSIDE // GATECREEPER // HATS BARN // IGNEA // INFINITAS // KATAKLYSM // MASS HYSTERIA // PARADISE LOST // STILLBIRTH // VITAL REMAINS // BEARTOOTH // CARTHAGODS

Day 4:

BLÓĐ // COLD SNAP // DESTRUCTION // EXTREME SMOKE 57 // GRAPHIC NATURE // HEI’AN // HIDEOUS DIVINITY // HIPPPOTRAKTOR // INSOLVENCY // KEEP OF KALESSIN // KILLSWITCH ENGAGE // OBITUARY // SCARLEAN // SKYEYE // SÓLSTAFIR // STENGAH // HIEROPHANT // COBRA THE IMPALER

Day 5:

AT THE GATES // CARONTE // CHURCH OF THE COSMIC SKULL // DIABLO SWING ORCHESTRA // FIT FOR AN AUTOPSY // HEILUNG // IN FLAMES // INMATE // ORBIT CULTURE // OVO // SACRED REICH // SOULS OF DIOTIMA // THE BROKEN HORIZON // THE CALLOUS DAOBOYS // WHEN PLAGUES COLLIDE // URNE

And many more!

CARCASS // CORPUS // DEAR MOTHER // ELAINE // ENTORIA // FATAL ERROR // GHOST OF VERONICA // KEOPS // MASKERATT // MOSHEAD // OFFSCORE // OKL’S FRUITLOOPS // PEACE IS JUST A BREAK // PENNHURTS // SCHRODINGER // SITIS // TASTE OF PLAGUE // TOL MORWEN // VENOM INC // VERSATILE // ZENOTH

Biglietti: https://shop.metaldays.net/kategorien/metaldays-tickets

Lineup: https://www.metaldays.net/2023

