LA PRIMA ESTATE: il festival dal 21 al 26 giugno a Lido di Camaiore (Lucca)

La prima estate è qualcosa più di un classico festival rock, è una vacanza musicale all’inizio dell’estate. Ogni sera a partire dalle 18:30, 4 concerti di artisti e band di livello internazionale della scena indie e dance da vivere e godere senza stress dentro a un grandissimo parco verde a 50 metri dal mare.

Ogni giorno daremo la possibilità di vivere esperienze uniche. Fare sport (bici, sup, surf…), yoga sulla spiaggia, cooking class sul mare, trekking in collina… Se invece non si ha voglia di fare niente si sta tutto il giorno in spiaggia

Ogni sera, dal 21 al 26 giugno, sul palco del Parco BussolaDomani si alterneranno 4 artisti di livello internazionale. Ecco la line up confermata fino ad ora.

DAY 1 – MARTEDÌ 21 GIUGNO

THE NATIONAL (unica data italiana)

COURTNEY BARNETT

GIORGIO POI



The National, una delle band indie rock più apprezzate dell’ultimo decennio apriranno La Prima Estate con quello che sarà il loro unico concerto italiano del 2022. Prima di loro saliranno sul palco Giorgio Poi, uno dei rappresentanti più brillanti del nuovo cantautorato italiano e Courtney Barnett, cantautrice australiana reduce dal successo del suo ultimo album “Things Take Time, Take Time”. Il quarto performer della serata verrà annunciato in seguito

DAY 2 – MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

BONOBO

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

BEABADOOBEE

L’IMPERATRICE

Con il suo ultimo album “Fragments” Bonobo, dj inglese di Brighton, si è consacrato definitivamente come uno dei principali esponenti del clubbing mondiale. Prima di lui sul palco L’Imperatrice, band parigina espressione del Nu Disco, Beabadobee, cantautrice anglo-filippina già nominata ai Brit Awards e La Rappresentante di Lista, usciti trionfatori dall’ultimo Festival di Sanremo e legatissimi alla Versilia dove è cresciuta la cantante Veronica Lucchesi.

DAY 3 – GIOVEDÌ 23 GIUGNO

DURAN DURAN

EASY LIFE

Anche i Duran Duran hanno scelto La Prima Estate per il loro unico concerto italiano. Il Parco di BussolaDomani sarà illuminato dalle hit di 4 decenni di una band leggendaria. Prima di loro ci saranno gli Easy Life, il nome nuovo dell’alternative R&B britannico. Altri due performer della serata verranno annunciati in seguito.

DAY 4 – VENERDÌ 24 GIUGNO

I performer della serata verranno annunciati in seguito.

DAY 5 – SABATO 25 GIUGNO

COSMO

MURA MASA

Un fantastico sabato sera electro-dance, un programma destinato a far ballare per tutta la sera gli spettatori del Parco BussolaDomani. Sul palco Cosmo, l’intraprendente cantante, dj e produttore italiano preceduto da un altro dj di spessore internazionale come Mura Masa. Altri due performer della serata verranno annunciati in seguito.

DAY 6 – DOMENICA 26 GIUGNO

KAYTRANADA

JUNGLE

BADBADNOTGOOD

La Prima Estate chiude con una serata che soddisferà i palati più raffinati. Il clubbing con richiami soul di Kaytranada, il disco-funk dei Jungle e le sperimentazioni che partono dal jazz dei canadesi BadBadNotGood chiuderanno con stile l’edizione inaugurale de La Prima Estate. Il quarto performer della serata verrà annunciato in seguito.