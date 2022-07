JESOLO Suonica Festival 2022: dal 13 luglio al 3 agosto

Suonica, azienda Veneta leader nell’ideazione ed organizzazione di eventi, concerti e spettacoli, presenta con il patrocinio del comune di Jesolo e la collaborazione del consorzio di imprese turistiche JesoloVenice la seconda edizione di Jesolo Suonica Festival. Restano invariate per il 2022 le caratteristiche che hanno decretato il successo di questa rassegna che si è fatta notare a livello nazionale per la freschezza della proposta artistica abbinata ad una bellissima venue immersa nel verde e comoda da raggiungere.

Anche quest’estate infatti la rassegna si svolgerà al Parco Pegaso, uno dei parchi più grandi e più belli della città, che si trova in una posizione centralissima e comoda da raggiungere; Il pubblico verrà infatti incentivato ad arrivare a piedi o in bicicletta, a godersi qualche ora di buona musica all’interno di questo magnifico parco che per l’occasione verrà allestito con scenografie “green” a basso impatto ambientale. Il tema della sostenibilità infatti sarà uno dei punti ispirazionali della rassegna. Anche per questo motivo, in accordo con l’amministrazione comunale, si è deciso di limitare a 3 il numero dei concerti che si svolgeranno al parco e, nell’ottica futuribile di un festival “diffuso”, organizzarne un quarto nella bellissima spiaggia del faro. Un “festival diffuso ” che si articola in differenti venue all’interno della città, ma non solo, poiché nei giorni scorsi Suonica Festival si è svolto nella limitrofa città di Caorle.

MADAME: 13 LUGLIO ore 21.00 – Parco Pegaso

Madame è il nome d’arte di Francesca Calearo, una giovanissima rapper che proviene da Creazzo, un piccolo paesino in provincia di Vicenza. Ha ottenuto notorietà nel 2019 grazie al brano Sciccherie e ha poi partecipato in gara al Festival di Sanremo 2021 con Voce, pubblicato il 3 marzo 2021. Il “MADAME IN TOUR” sarà l’occasione per l’artista di presentare le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “MADAME”, album certificato Doppio Disco di PLATINO e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro) e il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”.

RKOMI: 18 LUGLIO ore 21.00 – Parco Pegaso (concerto sold-out non saranno venduti biglietti alla cassa)

Rkomi, pseudonimo di Mirko Manuele Martorana, è un rapper e cantautore milanese. Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino, l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club. Insuperabile Tour è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porterà Rkomi ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival e nelle più importanti arene della penisola.

FULMINACCI: 21 LUGLIO ore 21.00 – Parco Pegaso

Fulminacci, pseudonimo di Filippo Uttinacci, è un cantautore romano. Nel “TANTE CARE COSE E ALTRI SUCCESSI TOUR” Fulminacci porterà live “Tante Care Cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album. Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. Nel 2019 esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. Lo stesso anno vince il Premio Mei come miglior giovane indipendente dell’anno e il Premio Rockol 2019 come artista dell’anno. A questi si è aggiunto anche il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno per il video del brano “La Vita Veramente”. Il 5 dicembre è partito il suo primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella” (certificato Disco D’Oro), a cui seguirà l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose”.

IRAMA: 3 AGOSTO ore 21.00 – SPIAGGIA DEL FARO

IRAMA, fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, conta un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla #4 posizione), certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), progetto musicale vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio.