ISOLA ROCK 2026 la 19° edizione dal 7 al 10 Maggio a Isola della Scala (Verona)

Ad un passo dall’importante traguardo dei 20 anni, nei giorni 7/8/9/10 Maggio 2026 torna ISOLA ROCK manifestazione musicale e culturale ad ingresso gratuito e a scopo benefico organizzata dall’ Associazione I Butei.

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di rock e metal dove musica, arte e cultura si uniscono nella bellissima cornice del Palariso di Isola della Scala (Verona); location in-door, dotata di parcheggio adiacente capiente e gratuito e di tutti quei servizi necessari per una permanenza confortevole.

Un evento che ogni anno espande sempre di più i confini geografici, ospitando band provenienti non solo dal territorio italico ma anche, nel 2026, da Inghilterra, Andorra, Francia e Rep. Ceca.

Una proposta artistica che, fin dalla prima edizione, non è caratterizzata da giornate ‘a tema’ ma propone un mix di generi e sonorità anche all’interno della stessa serata, unendo band storiche e di più recente formazione.

ISOLA ROCK 2026

Giovedì 7 Maggio: Headliner della prima giornata sarà la heavy metal band britannica Tygers of Pan Tang, nata nel 1978 è una della formazioni più storiche ed influenti della NWOBHM; prima di loroil guitar-man Pier Gonella con il suo progetto solista strumentale in power trio; a scaldare l’atmosfera i veronesi Wyatt Earp con un hard rock di stampo settantiano che si ispira a band come Deep Purple, Rainbow e Uriah Heep ed in apertura i IV Sigillo: doom metal, con influenze del rock dei Sabbath, e sonorità occulte.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Venerdì 8 Maggio: Headliner della seconda giornata sarà la storica band inglese Threshold. Formatisi nel 1988 sono considerati tra i pionieri del progressive metal insieme a band come Dream Theater e Fates Warning. Possenti intrecci progressivi e ottimi arrangiamenti per una band con una ricchissima discografia, che calca i palchi di tutto il mondo da oltre trent’anni.

Co-headliner i The Foreshadowing band romana caratterizzata da atmosfere cupe e malinconiche ma allo stesso tempo maestose ed epiche; un gioiello italiano per gli amanti del gothic, del doom e delle ambientazioni dark.

Prima di loro i francesi Amon Sethis con il loro power/progressive e le tematiche basate sull’Antico Egitto; gli Eagleheart dalla Rep. Ceca, con un power metal senza fronzoli con refrain melodici e orchestrazioni potenti e in apertura i giovani Intersidera tra alternative metal e prog.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sabato 9 Maggio: Headliner una band di riferimento della scena Symphonic Power Metal italiana e internazionale: gli Ancient Bards. Sound potente, orchestrazioni maestose e narrazioni epiche il tutto impreziosito dalla straordinaria vocalist Sara Squadrani.

Co-headliner i Dobermann: un pedigree ‘on the road’ conquistato metro dopo metro per le strade di mezza Europa, tre rockers purosangue e uno spettacolo energico e travolgente.

Attesissima reunion quella dei Voodoo Highway band di Ferrara che riporta in vita lo spirito dell’hard rock classico degli anni ’70 e ’80, caratterizzato da riff potenti, organo Hammond e voci melodiche. I P.O.E. Philosophy of Evil band horror metal con un sound potente, elementi teatrali ed un’atmosfera inquietante. Prima di loro i torinesi Five Ways to Nowhere con riff aggressivi e groovosi, una voce graffiante e melodie accattivanti, e in apertura i fiorentini Weirdream, base thrash metal con sfumature prog.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Domenica 10 Maggio: Headliner dell’ultima giornata del festival sono i Persefone, progressive death metal band di Andorra attiva da oltre 20 anni e caratteristica per le atmosfere sinfonico-progressive che mescolano la violenza del death metal con melodie raffinate e arrangiamenti complessi. Co-headliner Hand of Juno con un sound in equilibrio tra l’industrial e il deathcore, con breakdown violenti e profondi intermezzi dal sapore dark. Prima gli Anticlockwise con il loro thrash metal dalle marcate sfumature progressive e in apertura i Disagio storica band metal bresciana, attiva dal 1993, con un sound potente, crudo e travolgente, tra l’heavy e il death.

Sempre nella giornata di Domenica si riconferma Horror in Rock il format che unisce cinema, libri e musica, tutto a base di brivido, nato dalla collaborazione con Shatter Edizioni e Giallo Berico, a breve tutte le info.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Non mancheranno gli stand gastronomici curati dall’Associazione I Butei con proposte anche vegane e la selezione di birre artigianali del Birrificio Artigianale Agricolo “Due Frati”.

L’Area espositiva sarà come ogni anno ricca di stand di varia tipologia; con dischi, vinili, memorabilia, oggetti da collezione, prodotti hand-made, artigianato, liuteria, strumenti musicali, editoria musicale, abbigliamento rock e oggettistica a tema.

https://linktr.ee/isolarock

www.isolarock.it