INmusic Festival 2022: in partenza la 17edizione del festival a Zagabria (Croazia)

A Zagabria, nel mezzo del lago Jarun, sulla Croatian Youth Island, si svolgono i preparativi per ospitare i quattro giorni di festival. La setlist di quest’anno promette bene con nomi come The Killers, Idles, Nick Cave and the Bad Seed, Deftones, Kasabian e molti altre eccellenze della musica alternativa. Quattro giorni in cui si prospetta una certa elettricità sui vari palchi dell’isola.

Lunedì 20 aprirà le danze il gruppo americano che sta facendo la storia del rock elettronico, i The Killers. Nati nel 2001 a Las Vegas vengono considerati uno dei più grandi gruppi rock del ventunesimo secolo, con 28 milioni di dischi venduti nei loro 21 anni di onorata carriera. Inoltre, nella prima giornata si esibiranno gli Idles, gruppo post-punk inglese, Fontaines D.C. e Hinds.

Fontaines D.C.

La star indiscussa del secondo giorno sono Nick Cave and The Bad Seed, band classe ‘82, nata da un’idea del cantautore australiano, cavalcando l’onda punk, per spaziare nei seguenti decenni tra sound vicine al blues, al country e gospel. Esibizioni live sempre al massimo, sia per le performance estremamente coinvolgenti, sia per la tensione quasi spirituale, religiosa ed apocalittica dei testi, a partire dal primo album per finire a “Ghosteen”, ultimo album dei Bad Seed. Oltre a loro, troveremo, quel giorno, sui palchi croati, nomi come White Lies, Amadou and Mariam e Dry Cleaning.

Saranno i Deftones a dare il via alla terza serata del festival, anche loro gruppo storico che vede le sue origini a Sacramento, California, nel 1988 e che ad oggi contano 13 dischi dal primo album “Adrenaline” fino all’ultima uscita del 2020 “Ohms”. Considerati tra i precursori del genere nu metal, vengono inoltre ritenuti tra i più innovativi del genere. Le influenze grunge e punk, ben amalgamate con momenti più melodici e riflessivi, si rivelano fondamentali per rendere il gruppo estremamente influente nella scena alternativa mondiale. Capitanati dallo storico frontman Chino Moreno, le loro apparizioni sul palco hanno qualcosa di imperdibile. La giornata vedrà inoltre ospiti del calibro di Royal Blood, Gogol Bordello e Sleaford Mods.

The Killers

Quarto e ultimo giorno di festival, vedrà in chiusura i Kasabian, gruppo britannico del 1997 che incontra il successo attorno al 2004, con l’uscita del disco omonimo, incontrando il favore del pubblico della scena indie rock da allora ad oggi, con l’atteso ultimo disco “The Alchemist’s Euphoria”, in uscita il 5 agosto di quest’anno. Oltre a loro, sul palco per l’ultimo di questi quattro giorni infuocati, i Roisin Murphy, Rival Sons, The Comet is Coming e molti altri. Imperdibile questo festival dalla line-up intensissima, proposto in una delle zone più suggestive di Zagabria, per tutti coloro che vogliono approfittare dell’estate per godere di buona musica.

20 giugno 2020 – DAY 1

The Killers, Idles, Fontaines D.C., Hinds

21 Giugno 2020 – DAY 2

Nick Cave & The Bad Seed, White Lies, Amadou&Mariam, Dry Cleaning

22Giugno – DAY 3

Deftones, Royal Blood, Gogol Bordello, Sleaford Mods

23 Giugno – DAY 4

Kasabian, Roisin Murphy, Rival Sons, The Comet Is Coming, Tamikrest, Snapped Ankles