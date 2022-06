INFEST 2022: il 21 e 22 giugno il festival al Circolo Magnolia

AGGIORNAMENTO 15 GIUGNO

È con enorme dispiacere che Hellfire Booking Agency annuncia che a causa di motivi logistici completamente indipendenti dalla loro organizzazione gli A Day To Remember non proseguiranno oltre con la loro performance all’Infest. In concomitanza alla parentesi italiana, la band cancellerà infatti il resto del suo tour europeo a partire dalla data successiva al Graspop.

Come ormai saprete, la line up di entrambi i giorni dell’Infest è cambiata più e più volte, al punto che le pillole amare che abbiamo ingoiato noi, come organizzatori e persone che credono totalmente in questo mondo ed evento, e voi, pubblico che ha scelto di sostenerci fino alla fine, sono ormai infinite.

Purtroppo i costi della guerra in Ucraina e della pandemia hanno raggiunto anche noi, e sebbene questo non sia il primo esempio delle difficoltà che stiamo affrontando da mesi e mesi, è forse il più importante fra tutti.

C’è una grave carenza di chiunque lavorasse in questo mondo ante-pandemia; mancano i driver, i facchini, i luciai, i tour bus. Mancano così tante parti essenziali di questo apparato che sempre più spesso proseguire con concerti che pianifichiamo da addirittura anni diventa impossibile da un giorno all’altro, senza che ci sia realmente nulla da poter fare al riguardo.

Per quanto abbiamo cercato di sistemare anche questa, di trovare una soluzione, chiamando chiunque – perfino in Regno Unito, Germania e tutti i Paesi di mezzo – anche noi ci siamo dovuti fermare davanti alla dura realtà. Dopo la pandemia nulla è tornato normale, e purtroppo l’impotenza con cui dobbiamo convivere di fronte a situazioni come questa non dipendono in alcun modo dalla nostra voglia di lottare.

Chiunque scelga di partecipare comunque al Day 2 dell’Infest avrà un rimborso parziale automatico di €25 sul proprio biglietto, mentre chi preferisse non venire del tutto potrà fare richiesta per un rimborso completo direttamente su Dice entro e non oltre il 20 giugno alle 18:00. Per chi ha acquistato l’abbonamento, invece, un rimborso parziale di €15 avverrà in automatico.

Per chi non avesse ancora comprato il proprio biglietto per il Day 2 e fosse ancora interessatə a farlo, troverà le prevendite live su Dice e in cassa la sera dell’evento con prezzo aggiornato a 25€.

A due anni dall’ultima edizione del festival alternativo organizzato da Hellfire Booking Agency ed Erocks Production, una nuova scossa sta per devastare il nord Italia.

Due giorni di veri e propri assalti sonori, moshpit adrenalinici e cori sovrumani ribollono sotto la superficie: l’Infest 2022 sarà più incandescente di un’eruzione vulcanica!Ecco quindi le line up delle due giornate più bollenti dell’estate 2022, che prevediamo raderanno completamente al suolo i palchi dell’impressionante Circolo Magnolia di Milano i prossimi 21 e 22 giugno.

Con un’attesa durata mesi e mesi finalmente agli sgoccioli, è tempo di svelare l’ultimo segreto rimasto. Ecco gli orari ufficiali del festival core più anticipato dell’estate, questi 21 e 22 giugno al Circolo Magnolia di Segrate!

INFEST 2022

Circolo Magnolia – MILANO

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Segrate (MI)

21 GIUGNO 2022 | INFEST | DAY 1



Doors: 17:00

Sharks in your Mouth (stage B): 17:20-17:40

Caskets: 17:40-18:10

If I Die Today (stage B): 18:10-18:40

Monuments: 18:40-19:20

Silverstein: 19:35-20:15

Beartooth: 20:30-21:15

While She Sleeps: 21:30-22:20

The Ghost Inside: 22:40-23:50

22 GIUGNO 2022 | INFEST | DAY 2

Doors: 17:00

Being As An Ocean: 17:30-18:05

Wargasm (stage B): 18:20-19:00

Creeper: 19:15-19:55

Grandson: 19:55-20:40

Don Broco: 20:55-21:45

A Day To Remember: ANNULLATI

Biglietti e abbonamenti > https://link.dice.fm/infest2022

Non solo: per quanto il Circolo Magnolia non permetta l’accesso ad alcun tipo di bottiglietta di plastica per via della sua politica plastic free, invece di morire di sete sotto il solleone potrete portare con voi le vostre borracce e riempirle gratuitamente una volta entratз, tutte le volte che vorrete! Basta che non siano di plastica o vetro naturalmente.

E state tranquillз riguardo bruciature e scottature: abbiamo fatto in modo che possano entrare anche le creme solari, quindi non dovrete per forza spellarvi senza un domani.