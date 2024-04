INDIEGENO FEST 2024: L’Officina della Camomilla, Giuse The Lizia, Sergio Andrei e okgiorgio i primi artisti annunciati.

L’Officina della Camomilla, Giuse The Lizia, Sergio Andrei e okgiorgio sono i protagonisti della prima giornata di INDIEGENO FEST 2024. Appuntamento l’1 agosto allo Spazio Averna di Palermo.

Biglietti > https://ticketmasteritalia.46uy.net/0Za6ZO

Il festival, organizzato da Più Live, negli anni ha portato grandi nomi e nuove leve del panorama musicale contemporaneo, quest’anno festeggia il suo decennale con 4 appuntamenti speciali, dal 1 al 4 agosto, nelle grandi città siciliane, confermandosi uno dei principali festival del Sud Italia e consolidando sempre di più la sua natura itinerante e la continua voglia di ricerca e di scoperta.

Indiegeno Fest sbarca per la prima volta a Palermo, lo fa con gli artisti più rappresentativi della scena alternative italiana: L’Officina della Camomilla, band culto in bilico tra lo fi e dream pop, tornata dopo anni di silenzio con un disco, “Dreamcore“ (Hachiko Dischi/distribuito da ADA Music Italy) e un tour nei club costellato di sold out. Giuse The Lizia, portavoce della sua generazione, nato e cresciuto a Bagheria (PA), fa tappa nella sua città con il Summer tour appena annunciato,dopodiversi sold out nei club, per portare dal vivo i brani dell’album “CRUSH” (Maciste Dischi/distribuito da Universal Music Italy) e i suoi ultimi singoli. okgiorgio, producer tra i più ricercati della nuova generazione, cheporterà il suo djset tra future garage e post-dubstep. Ad aprire la serata Sergio Andrei, giovane cantautore romano capace di raccontare le emozioni e le contraddizioni, diviso tra malinconia e rivalsa.

Indiegeno Fest nasce nel 2014 e negli anni ha conquistato un pubblico sempre più fidelizzato, grazie al suo format che coniuga la bellezza dei paesaggi e la qualità della musica, proponendo una line up di artisti coerenti con le location.

Le tappe per celebrare questi primi 10 anni saranno quattro:

1 agosto – PALERMO – Spazio Averna

L’officina della Camomilla, Giuse The Lizia, okgiorgio, Sergio Andrei



2 agosto – MESSINA – Capo Peloro

TBA



3 agosto – ARGIMUSCO, Montalbano Elicona (ME)

secret concert



4 agosto – TINDARI (ME) – Teatro Greco | concerto all’alba

TBA

Le date da segnare in calendario sono dal 1 al 4 agosto, 4 invece le suggestive location selezionate tra i fantastici luoghi della Sicilia. Nelle prossime settimane saranno annunciate anche una serie di date che anticiperanno il festival – Aspettando Indiegeno – nel mese di luglio.