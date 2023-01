I FOO FIGHTERS tornano in Europa: a giugno in concerto a Rock Am Ring e Rock Im Park (Germania)

I Foo Fighters hanno annunciato due concerti in Europa per l’estate del 2023: la band di Dave Grohl sarà protagonista di due date in Germania, il 2 giugno al festival Rock am Ring e il 4 giugno al Rock im Park.

La band non si esibiva dai due concerti di tributo al compianto batterista Taylor Hawkins, ma un tweet del 31 dicembre faceva ben sperare nel ritorno dal vivo del gruppo, confermato nei giorni scorsi da varie date annunciate negli Stati Uniti e Sud America.

Adesso è arrivato il turno dell’Europa: la speranza è quella di vedere la band anche in Italia, ma un tweet di Ticketone annuncia che le 2 date in Germania saranno “le uniche apparizioni europee da headliner della band statunitense nel 2023”.

Il ROCK AM RING si svolge ogni anno dal 1985 in Germania sul tracciato automobilistico del Nürburgring vicino alla cittadina di Adenau nell’Eifel (nell’ovest della Germania), mentre il festival gemello (con gli stessi gruppi e artisti che si esibiscono al Rock am Ring alternando i giorni) ROCK IM PARK si tiene nello Zeppelinfeld di Nürberg (nel sud della Germania, a 160 km da Monaco).

Foto di Matteo Scalet