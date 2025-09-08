Connect with us

Hi, what are you looking for?

Festival

Graspop Metal Meeting 2025 – Giorno 1: apertura col botto tra metal classico e sinfonico

Graspop Metal Meeting 2025 – Giorno 1, leggi il racconto e guarda le foto delle band che si sono esibite il primo giorno a Dessel

Published

Epica in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel
Epica in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

La prima giornata di Graspop Metal Meeting 2025 (giovedì 19 giugno) si è aperta sotto un sole cocente e con grande affluenza: circa 55.000 metalhead ogni giorno hanno riempito l’area di Dessel per godersi il meglio del metal . Sin dal pomeriggio si sono alternati sui palchi artisti emergenti e nomi affermati. The Raven Age ha scaldato l’atmosfera con il suo metal melodico di nuova generazione (curiosità: è la band del figlio di Steve Harris degli Iron Maiden), seguiti dai francesi Landmvrks, che hanno portato uno show metalcore tiratissimo fatto di breakdown pesanti e ritornelli ultra-catchy . Spazio anche a sonorità diverse come l’alternative rock di Alien Ant Farm (che ha fatto cantare tutti con la hit “Smooth Criminal”) e il pop-punk energico degli inglesi Hot Milk. La scena symphonic è stata ben rappresentata da Charlotte Wessels (ex-Delain) con la sua voce incantevole. Per gli amanti del hardcore old school, i veterani Terror hanno sprigionato adrenalina pura, scatenando i primi mosh pit della giornata.

Landmvrks in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel
Landmvrks in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

In serata il livello si è alzato ulteriormente. Motionless In White hanno offerto uno spettacolo oscuro e teatrale, tra riff metalcore e scenografie gotiche, confermandosi tra i più discussi sui social. Subito dopo, sul Main Stage Sud, i giganti del prog metal Dream Theater hanno tenuto una vera masterclass: il ritorno in formazione del batterista Mike Portnoy – che mancava da 13 anni – ha creato enorme entusiasmo, e la band ha regalato ai fan un mix di classici tecnici e brani nuovi tratti dal recente album Parasomnia, con ogni nota assorbita dal pubblico in adorazione . Quasi in contemporanea, sul Main Stage Nord, i nostri Epica hanno celebrato in grande stile la loro decima apparizione al Graspop, un traguardo emozionante “nella patria del nostro chitarrista Isaac Delahaye”, come hanno commentato sui social . Simone Simons ha incantato la platea con le sue potenti linee vocali, mentre il gruppo olandese dispensava sinfonie metalliche e fuochi d’artificio: un set epico di nome e di fatto.

Dream Theater in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel
Dream Theater in concerto al Graspop Metal Meeting 2025 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

A chiudere la notte ci hanno pensato le leggende Iron Maiden, headliner di Day 1, impegnate nel tour del 50° anniversario. La storica band britannica – alla sua undicesima partecipazione al Graspop  – ha mostrato di non sentire il peso degli anni: Bruce Dickinson correva indomito sul palco, le fiammate illuminavano il cielo e l’intera folla urlava ogni ritornello a squarciagola . Un mare di palloncini dorati con la scritta “Happy 50th Birthday Iron Maiden” ha omaggiato la band, strappando un sorriso a Dickinson e suggellando una prima giornata memorabile .

Clicca qui per vedere la gallery del primo giorno del Graspop Metal Meeting 2025 (oppure sfoglia la gallery qui sotto)

Epica
In this article:, , , , , , , , , , , ,
Written By

Prima di tutto fotografo

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Kerry King in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania) Kerry King in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania)

Reportage Live

ROCKSTADT 2025 – Recap: il successo di un festival dal cuore enorme.

Rockstadt 2025: 5 giorni epici tra natura e metal. Rasnov saluta, il festival rinascerà più grande a Ghimbav nel 2026.

6 giorni ago
Powerwolf in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania) Powerwolf in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania)

Reportage Live

ROCKSTADT 2025 – Day 4: un caleidoscopio di emozioni, tra l’epica metal dei Powerwolf e la synthwave oscura di Carpenter Brut

Rockstadt 2025 Day 4: dai Fleshgod Apocalypse ai Powerwolf, la Transilvania vibra tra epica, furia e darksynth.

01/09/2025
Jerry Cantrell al Graspop 2025 foto di Henry Ruggeri Jerry Cantrell al Graspop 2025 foto di Henry Ruggeri

Interviste

JERRY CANTRELL: «I Want Blood è la mia sfida alla vita» – Intervista esclusiva

Jerry Cantrell racconta I Want Blood, il tour europeo e il suo spirito rock. «Finché ci sarete voi, io ci sarò.»

29/08/2025
Green Day in concerto all'Hurricane Festival 2025 a Scheeßel in Germania Green Day in concerto all'Hurricane Festival 2025 a Scheeßel in Germania

Reportage Live

HURRICANE FESTIVAL 2025: musica, caldo rovente e l’uragano – il racconto di un weekend indimenticabile a Scheeßel

Dal 20 al 22 giugno 2025, l’Hurricane Festival ha trasformato ancora una volta la cittadina di Scheeßel in un vero e proprio ritrovo per...

29/07/2025