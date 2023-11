FIVE FINGER DEATH PUNCH e JUDAS PRIEST headliner venerdì 21 Giugno al Graspop Metal Meeting 2024

Dopo l’annuncio degli headliner del giovedì, i Tool, è giunto il momento di rivelare i nomi dei due artisti di punta di venerdì 21 giugno!

I Five Finger Death Punch, nativi di Las Vegas, saranno gli headliner del South Stage, mentre le icone dell’heavy metal britannico Judas Priest faranno gli onori di casa sul North Stage.

La loro esibizione al GMM2022 ha reso chiaro che Ivan Moody & Co sono pronti per il vero affare… come headliner del nostro South Stage. Sin dalla loro nascita nel 2005, i Five Finger Death Punch sono stati in missione per conquistare il mondo con il loro implacabile mix di metal, hard rock e nu-metal. Brani come “Wrong Side of Heaven”, “Lift Me Up” e “The Bleeding” sono sempre tra i pezzi forti dei loro spettacoli dal vivo.

Per oltre cinque decenni i Judas Priest sono stati uno dei portabandiera dell’heavy metal. La prossima estate le leggende britanniche faranno la loro ottava apparizione al Graspop Metal Meeting per presentare il loro 19° album “Invincible Shield” alle orde dell’heavy metal belga. Oltre al nuovo materiale, i fan potranno ascoltare classici senza tempo come “Painkiller”, “Breaking the Law”, “Living after Midnight” e molto altro ancora!

I biglietti per GMM2024 saranno in vendita a partire dalle 10:00 del 25 novembre 2023 su Ticketmaster.

GMM 2024: Quattro giorni, cinque palchi. Per la 27esima volta, le pianure di Dessel saranno l’hotspot per i nomi più importanti della scena metal e hard rock. Ancora una volta, Dessel tremerà fino alle sue fondamenta. Il festival di hard rock e metal più importante e completo del Benelux si svolgerà dal 20 al 23 giugno 2024.