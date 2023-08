Diluvio al MetalDays 2023: annullato il festival in Slovenia

A causa delle avverse condizioni meteo le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza, indicando una grave situazione che richiede un intervento immediato.

Per questo, dopo i disagi degli scorsi giorni, e della vero e proprio fiume d’acqua presente nell’area viene cancellata l’ultima giornata del MetalDays, il festival sloveno previsto dal 30 Luglio al 5 Agosto 2023 a Velenje, una delle più grandi città del paese che si trova nel nord-est della Slovenia, distante circa 85 km dalla capitale Lubiana.

Ecco il messaggio degli organizzatori:

Cancellazione del Festival: l’ultimo giorno del festival è annullato, e non si faranno spettacoli a causa della situazione attuale.

Vietato lasciare Velenje: si consiglia di non tentare di lasciare Velenje, in quanto tutte le strade sono chiuse per motivi di sicurezza.

Alloggio a Rdeca Dvorana: ai visitatori viene chiesto di recarsi a Rdeca Dvorana, dove per loro è organizzato un alloggio gratuito.

Navette per Rdeca Dvorana: le navette saranno predisposte dal Box Office per trasportare i visitatori all’area ricettiva.

Video di Simone Castelli

Zona tende a secco: chi è ancora in tende a secco e non nell’area festival allagata dovrebbe rimanere lì fino a nuovo ordine.

Bar e cibo operativi: per chi è ancora presente al festival, bar e strutture alimentari sono ancora operativi.

Segui le istruzioni del personale: è importante seguire le istruzioni date dal personale e dalle autorità dell’evento.

Rimani aggiornato: i visitatori dovrebbero rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni e aggiornamenti dagli organizzatori.

La sicurezza è la priorità assoluta in emergenze come questa, quindi è fondamentale mantenere la calma, seguire le istruzioni e collaborare con le autorità e gli organizzatori di eventi. Se vi trovate a Velenje in questa situazione, vi preghiamo di agire in modo responsabile e di prendere le precauzioni necessarie per la vostra sicurezza.