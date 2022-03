DallArenaLucio: ecco il cast dell’evento all’Arena di Verona in omaggio a Lucio Dalla

Saranno Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Fiorella Mannoia, a presentare la serata-evento DALLARENALUCIO, dedicata a Lucio Dalla. Una meravigliosa occasione di festa con un cast artistico d’eccezione, il 2 giugno nella magnifica cornice dell’Arena di Verona, per rendere omaggio al genio del grande artista scomparso dieci anni fa.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/dallarenalucio

Carlo e Fiorella accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di canzoni, racconti, aneddoti, con cui ogni protagonista della serata ricorderà l’amato cantautore.

Tanti grandi artisti insieme per Lucio, in quella che si preannuncia una serata magica e indimenticabile: Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Luca Carboni, Ron, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante di Lista, Il Volo, Gigi D’Alessio, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni e tanti altri.

In un anno ricco di iniziative per ricordarlo, DALLARENALUCIO sarà tra gli eventi più prestigiosi del 2022 (e il secondo in omaggio a Dalla, dopo quello di grande successo del 2013 a Bologna, organizzato per festeggiare idealmente il suo 70esimo compleanno).

Dalla è stata una figura di riferimento fondamentale nel panorama musicale italiano, forse quella più istrionica e sui generis, sicuramente volàno e modello di ispirazione per molte successive generazioni di artisti, ci ha donato non solo dei capolavori ma anche tantissime perle, nascoste tra le pieghe di un repertorio straordinario e sconfinato, che farà da “colonna sonora” alla serata-evento all’Arena di Verona. Il suo genio, irripetibile, è ancora oggi tra di noi e lo sarà per sempre.

