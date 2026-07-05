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Festival

CUBO LIVE a Bologna: 7 concerti gratuiti dal 16 luglio al 6 agosto 2026

16 concerti gratuiti promossi da CUBO, archivio e museo d’impresa Unipol

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Dal 16 luglio al 6 agosto 2026 torna, nella città di Bologna, “CUBO LIVE. Luoghi, Idee, Voci, Eventi”, la rassegna itinerante di concerti gratuiti promossa da CUBO, archivio e museo d’impresa del Gruppo Unipol.

Cantautorato italiano, jazz e musica classica saranno i protagonisti delle serate estive bolognesi, per tutti coloro che hanno curiosità, passione e voglia di ascoltare musica in compagnia.

Giovedì 16 luglio, ore 21.30 > OMAR PEDRINI con Dai Timoria ad oggi

Martedì 21 luglio, ore 21.30 > DAVE WECKL, RICHARD BONA, CIRO MANNA, MICA LECOQ con Fusion Experience

Giovedì 23 luglio, ore 21.30 > LEVI.SCT

Martedì 28 luglio, ore 21.30 > CÉCILE MCLORIN SALVANT

Giovedì 30 luglio, ore 21.30 > FRANCESCO BACCINI

Martedì 4 agosto, ore 21.30 > TIGRAN HAMASYAN con Manifeste

Giovedì 6 agosto, ore 21.30 > SIMONE CRISTICCHI con Cristicchi A-Live

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria sul sito
https://www.cubounipol.it/it/proposta-culturale/eventi/

Per celebrare il gran finale dell’edizione 2026, Bologna accoglie sette appuntamenti nei Giardini di Porta Europa: dal rock d’autore di Omar Pedrini alla fusion internazionale di Dave Weckl, Richard Bona, Ciro Manna e Mica Lecoq, passando per le sperimentazioni del giovane pianista LEVI.SCT, il jazz pluripremiato di Cécile McLorin Salvant vincitrice GRAMMY®, il cantautorato ironico e poetico di Francesco Baccini, le visioni musicali di Tigran Hamasyan e il live celebrativo di Simone Cristicchi dedicato ai suoi vent’anni di carriera.

La rassegna fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

CUBO LIVE conferma così la propria vocazione a condividere cultura attraverso la musica, offrendo al pubblico esperienze intime e coinvolgenti in luoghi raccolti e suggestivi, dove la distanza tra artista e spettatore si annulla e il racconto personale si intreccia naturalmente con la performance dal vivo, privilegiando qualità, autenticità e sperimentazione.

Jazz internazionale, cantautorato, musica elettronica, classica contemporanea e nuove forme di contaminazione sonora si incontrano in luoghi fortemente identitari di quattro città: a Milano, nell’iconica Unipol Tower, a Torino, presso il Teatro Agnelli, a Loano, presso la Marina di Loano e Piazza Italia e a Bologna, nei giardini pensili di Piazza Vieira de Mello.

La gratuità degli eventi rappresenta uno degli elementi centrali della rassegna: un invito aperto a tutti a vivere concerti di altissimo livello artistico in una dimensione accessibile, partecipata e contemporanea.

Scheda tecnica
Titolo CUBO LIVE. Luoghi, Idee, Voci, Eventi
Promosso da CUBO Unipol
In collaborazione con Articolture, Bologna Jazz Festival, Cronopios, Fondazione Musica Insieme
Date 16 luglio – 6 agosto 2026
Sede Giardini di Porta Europa, Piazza Sergio Vieira de Mello, Bologna
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
Info al pubblico www.cubounipol.it | tel. 051. 5076060

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