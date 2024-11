COLOURS OF OSTRAVA: Iggy Pop e Justice per l’edizione 2025 del festival in Repubblica Ceca

“Sono entusiasta di dare il bentornato al leggendario Iggy Pop nel nostro festival dopo 15 anni. L’ultima volta, ha invitato una dozzina di fan dalle prime file sul palco a ballare insieme a lui e agli Stooges. Chissà quale sorpresa ci riserverà quest’anno? Iggy è stato una forza sul palco per quasi 50 anni e continua a catturare l’attenzione sia in studio che nelle esibizioni dal vivo,” afferma la Direttrice Artistica di Colours of Ostrava, Zlata Holušová. Iggy Pop si esibirà insieme ad artisti come The Chainsmokers, Justice e Alvaro Soler, dimostrando l’impegno del festival a creare una diversità tra generi musicali e tipologia di spettacoli. Come sempre nel programma ci sarà tanta musica ma anche teatro, circo, talk e tantissimo altro.

Il duo francese Justice tornerà ad Ostrava. Famosi per le loro impressionanti set up tecniche, i Justice hanno debuttato in Repubblica Ceca al Colours nel 2017. Questa volta, porteranno un nuovo spettacolo audiovisivo e il loro ultimo album, Hyperdrama, un’attesissima release dopo otto anni. I fan hanno atteso sia questo nuovo album che la seconda apparizione dei Justice al Colours of Ostrava.

Alvaro Soler, che di base vive in Germania, farà il suo debutto nella regione moravo-slesiana. Con radici nella musica latino-americana, Soler porta influenze dalla sua eredità spagnola, deliziando i fan con successi come “Sofia” e “La cintura,” oltre a nuove melodie accattivanti.

Anche i talenti locali brilleranno nel programma di quest’anno. Calin, uno dei cantanti più popolari della Repubblica Ceca, darà la sua unica esibizione nella regione per la prossima stagione estiva. Dopo il suo tour autunnale di grande successo per l’ultimo album Bieber Fever, Calin avrà più spazio al Colours of Ostrava per presentare uno spettacolo ideato apposta per il festival. Dan Bárta & Illustratosphere celebreranno anche un importante traguardo, segnando 25 anni dal loro album di debutto.

Per la prima volta, Colours of Ostrava introduce i biglietti FRESH, specificamente per la fascia d’età 15-21 anni, riflettendo un’attenzione rafforzata verso il pubblico più giovane. “Il prossimo anno, porteremo il Fresh stage a un livello completamente nuovo, con un programma più ricco che presenta il meglio dell’elettronica, del rap e delle scoperte globali. Aggiungeremo più luci, più coriandoli e più momenti indimenticabili,” afferma Filip Košťálek, il Programmatore Capo del festival.

I biglietti FRESH sono disponibili in quantità limitate, con 1.000 biglietti scontati al prezzo di 104,00€. I pass regolari per quattro giorni sono ora in vendita a 166,00€, insieme a biglietti VIP e quelli rivolti ai bambini. Sono disponibili anche opzioni per alloggiare nei vari campeggi, con servizi aggiuntivi e soluzioni Glamping.

Sono disponibili biglietti pass abbonamento 4 giorni regular oppure smart per i più giovani: 4Days Adult 4 Giorni: 166€ 4Days VIP 4 Giorni: 460€ 4Days FRESH 4 Giorni: 104€ 4Days CHILD 4 Giorni: 50€ CAMPING TICKET (da aggiungere al pass): 25€ Sono disponibili diverse opzioni di campeggio, dalla tenda pre-montata alla piazzola per i camper fino agli alloggi Glamping.