CITTADELLA Jazz 2025: tre giorni di grande musica con Paolo Jannacci, Fabrizio Bosso e Francesca Tandoi

Dal 29 al 31 agosto 2025 torna a Cittadella la quinta edizione di Cittadella Jazz Festival, tre giornate dedicate al meglio del jazz italiano tra concerti, parate e una mostra d’arte. Con nove live, un evento itinerante e l’esposizione del fumettista Antonio “Oak” Carrara, il borgo murato diventa palcoscenico per un weekend imperdibile.

La presenza in ogni giornata del festival di un concerto con protagonista l’organo Hammond non è casuale: Cittadella Jazz 2025 celebra il novantesimo compleanno di questo strumento, che dal 1935 caratterizza le sonorità della musica gospel, blues, rock e jazz.

Programma Cittadella Jazz 2025

Ogni sera la Jazz Arena di Campo della Marta ospiterà grandi nomi della scena nazionale:

Venerdì 29 agosto: Blue Moka feat. Fabrizio Bosso

Sabato 30 agosto: Francesca Tandoi Trio feat. Gianluca Carollo

Domenica 31 agosto: Paolo Jannacci & Daniele Moretto

Il pomeriggio si animerà con live gratuiti in Piazza Pierobon: tra i più attesi, Mauro Ottolini & Vanessa Tagliabue Yorke (29 agosto) e i Jazz Funkers (30 agosto). Domenica 31 agosto spazio alla parata musicale dei Combo Chinotto e al concerto di Saverio Tasca al Teatro Sociale.

Le serate si chiuderanno con la rassegna “Round Midnight” all’Autostazione, con live fino a tarda notte. Il 29 agosto si ascolterà il jazz rock del Pulse Trio, il 30 arriveranno le acrobazie vocali delle Women in Blue (con ben cinque voci femminili) e il 31 il trio 3B con Stevie Biondi, Michele Bonivento e Carmine Bloisi.

Venerdì 29 agosto i riflettori saranno puntati sulla tromba di Fabrizio Bosso, ospite speciale dei Blue Moka, un quartetto con organo che va ben oltre lo stereotipo (sempre piacevolissimo) che ci si aspetta da questo tipo di organico jazzistico. I Blue Moka rinnovano i fasti della stagione gaudente dell’hard bop, quella più venata di soul e funk, aggiungendo al già ricco mix di sonorità e spunti stilistici anche elementi di elettronica e una sensibilità decisamente contemporanea.

Sabato 30 agosto ancora un trombettista di riferimento, Gianluca Carollo, come ospite speciale di una formazione tra le più rappresentative della vivacità del nostro jazz nazionale, il trio della pianista e cantante Francesca Tandoi. A proprio agio sia nel vigoroso linguaggio bop che in contesti di jazz swingante, Tandoi trova nel trio la formazione ideale per esprime quella “esplosione di swing” che ne caratterizza lo stile, contemporaneamente raffinato e vigoroso.

Domenica 31 arriverà l’ospite più atteso del festival, il pianista Paolo Jannacci, figlio di Enzo, quindi erede naturale di un certo modo fare cantautorato, ironico e profondamente leggiadro. Ma nel duo con il trombettista Daniele Moretto, col quale si esibirà a Cittadella, Paolo tira fuori dal proverbiale cassetto quella passione per il jazz che accomuna tanti protagonisti della musica d’autore nazionale. La dimensione raccolta e intimistica del duo sfocia in una sorta di autoritratto in forma di recital. Jannacci e Moretto sprigionano raffinatezza, scavano nelle emozioni, indagano ed esaltano le melodie, che possono essere quelle di celebri standard, di brani originali di Paolo oltre che delle immancabili pietre miliari del canzoniere del padre, come “Vengo anch’io, no tu no”.

Mostra e attività collaterali

Dopo la fortunata apertura alle arti figurative declinate in tema jazz della scorsa edizione, il festival prosegue proponendo una mostra del fumettista Antonio “Oak” Carrara, dal 29 luglio al 31 agosto presso Palazzo Pretorio (ingresso libero).

Venerdì 29 agosto

Piazza Pierobon, ore 19 – ingresso libero

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la Chiesa del Torresino

Mauro Ottolini & Vanessa Tagliabue Yorke

“Nada Màs Fuerte” – Mauro Ottolini (tromba, conchiglie), Vanessa Tagliabue Yorke (voce), Thomas Sinigaglia (fisarmonica), Marco Bianchi (chitarre), Giulio Corini (contrabbasso), Zeno De Rossi (batteria), Valerio Galla (percussioni), Giulia Pontarollo (violino), Marianna Bouzhar (violino), Irene Francois (viola), Giulio Caputo (violoncello)

Jazz Arena Campo della Marta, ore 21:30

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Sociale

BLUE MOKA feat. FABRIZIO BOSSO

Alberto Gurrisi (organo Hammond, tastiere), Emi Vernizzi (sax, elettronica), Michele Bianchi (chitarra), Michele Morari (batteria), Fabrizio Bosso (tromba, flicorno)

Biglietti > https://ticketmasteritalia.46uy.net/cittadellajazz

Autostazione, ore 23:30 – ingresso libero

Pulse Trio

Andrea Cecchetto (batteria), Marco Baldi (chitarra), Lorenzo Di Prima (basso)

Sabato 30 agosto

Piazza Pierobon, ore 19 – ingresso libero

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso la Chiesa del Torresino

Giulio Campagnolo & The Jazz Funkers

Giulio Campagnolo (organo Hammond), Piero Bittolo Bon (sax alto, flauto), Michele Polga (sax tenore), Luca Moresco (trombone), Adam Pache (batteria)

Jazz Arena Campo della Marta, ore 21:30

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Sociale

FRANCESCA TANDOI Trio feat. Gianluca Carollo

Francesca Tandoi (pianoforte, voce), Matheus Nicolaiewsky (contrabbasso), Sander Smeets (batteria), Gianluca Carollo (tromba, flicorno)

Biglietti > https://ticketmasteritalia.46uy.net/cittadellajazz

Autostazione, ore 23:30 – ingresso libero

Women in Blue – Manuela Marini (voce), Jessica Braescu (voce), Rebecca Curto (voce), Vittoria Vecchiato (voce), Giacinta Tolio (voce)

Domenica 31 agosto

itinerante per il centro di Cittadella, ore 17:30 – ingresso libero

Combo Chinotto feat. Giovanni Forestan

Teatro Sociale, ore 18 – ingresso libero

Saverio Tasca “Amos Alfredson Project” – Saverio Tasca (vibrafono), Alessio Zoratto (contrabbasso), Luca Colussi (batteria)

Jazz Arena Campo della Marta, ore 21:30

In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Sociale

PAOLO JANNACCI & Daniele Moretto

Paolo Jannacci (pianoforte, voce), Daniele Moretto (tromba)

Biglietti > https://ticketmasteritalia.46uy.net/cittadellajazz

Autostazione, ore 23:30 – ingresso libero

3B – Biondi, Bonivento, Bloisi – Stevie Biondi (voce, elettronica), Michele Bonivento (organo Hammond, tastiere), Carmine Bloisi (batteria)