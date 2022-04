BLUVERTIGO e DURAN DURAN protagonisti il 23 giugno al festival La Prima Estate

I Bluvertigo si aggiungono al cartellone de La Prima Estate nella serata del 23 giugno che avrà i Duran Duran come headliner. Per la stessa serata annunciata anche la band britannica Sophie and the Giants.

DAY 1 – MARTEDÌ 21 GIUGNO

THE NATIONAL (unica data italiana)

COURTNEY BARNETT

GIORGIO POI

. . . .

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3Memw4v

DAY 2 – MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

BONOBO

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

BEABADOOBEE

L’IMPERATRICE

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3Memw4v

DAY 3 – GIOVEDÌ 23 GIUGNO

DURAN DURAN

BLUVERTIGO

EASY LIFE

SOPHIE AND THE GIANTS

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3Memw4v

DAY 4 – VENERDÌ 24 GIUGNO

ANDERSON .PAAK

FRAH QUINTALE

JOAN THIELE

. . . .

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3Memw4v

DAY 5 – SABATO 25 GIUGNO

JAMIE XX

COSMO

MURA MASA DJSET

. . . .

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3Memw4v

DAY 6 – DOMENICA 26 GIUGNO

KAYTRANADA

JUNGLE

BADBADNOTGOOD

. . . .

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3Memw4v

La prima estate è qualcosa più di un classico festival rock, è una vacanza musicale all’inizio dell’estate. Ogni sera a partire dalle 18:30, 4 concerti di artisti e band di livello internazionale della scena indie e dance da vivere e godere senza stress dentro a un grandissimo parco verde a 50 metri dal mare.

Ogni giorno daremo la possibilità di vivere esperienze uniche. Fare sport (bici, sup, surf…), yoga sulla spiaggia, cooking class sul mare, trekking in collina… Se invece non si ha voglia di fare niente si sta tutto il giorno in spiaggia