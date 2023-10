BAREZZI FESTIVAL 2023: la XVII edizione dal 19 al 26 novembre a Parma e dintorni

Un viaggio sonoro che fa della ricerca e della varietà e contaminazione sonora i propri imprescindibili punti cardinali.

Dal 19 al 26 novembre a Parma e dintorni torna Barezzi Festival per la sua diciassettesima edizione: otto giorni di grande musica, anticipati da due speciali anteprime il 24 ottobre a Reggio Emilia e l’11 novembre a Parma, che danno forma a una line up ricca e di altissimo livello, dal forte richiamo internazionale.

Quattro i concerti in esclusiva italiana: il palco di Barezzi si prepara ad accogliere gli iconici The Jesus and Mary Chain, i Blonde Redhead con il nuovo attesissimo disco, i Calexico per il ventennale del loro album capolavoro e i Lambchop con la loro insaziabile ricerca sonora.

The Jesus and Mary Chain

E poi i padri del desert rock Giant Sand, la profondità viscerale della musica e delle parole di Micah P. Hinson, l’acclamato indie-folk di Okkervil River/ Will Sheff e le sperimentazioni di Stuart Braithwaite (Mogwai). In cartellone anche la musica oscura, misterica e sciamanica di Daniela Pes, l’inconfondibile consolle di Sadar Bahar e quella partenopea di Gigi Testa, la star del pianoforte Maxence Cyrin, la voce penetrante di Guido Maria Grillo e infine i concerti nell’ambito di Barezzi Off di Bobo Rondelli, Don Antonio, Camilla Sparksss e Alosi.

Barezzi inoltre si articola in un serie di speciali progetti che si affiancano ai concerti sui main stage: oltre agli intimi live a Borgo Santa Brigida di Barezzi Off, tornano anche Barezzi Lab, progetto dedicato alle scuole superiori al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto per promuovere la riscoperta di Verdi, e Barezzi Snug, un viaggio tra i sapori di Parma accompagnato dalla musica attraverso pranzi nelle osterie e caffè del centro storico della città.

Martedì 24 Ottobre (anteprima)

Ore 20,30 – Teatro Municipale Valli – Reggio Emilia

Calexico – Unica data italiana

Sabato 11 Novembre (anteprima)

Ore 21.00 – Auditorium Niccolò Paganini – Sala Ipogea – Parma

Daniela Pes – Gigi Testa – Sadar Bahar

Domenica 19 Novembre

Ore 20,30 – Teatro Magnani – Fidenza

Okkervil River / Will Sheff

Lunedi 20 Novembre

Ore 20,30 – Teatro Regio – Parma

The Jesus and Mary Chain – Unica data italiana

Martedi 21 Novembre

Ore 20,30 – Teatro Regio – Parma

Blonde Redhead – Unica data italiana

Mercoledi 22 Novembre

Ore 10,30 – Teatro Verdi – Busseto

Barezzi Lab – Lyl , Cous Cous a Colazione , Noe Tommasini

Presenta Diego Sorba, Ingresso gratuito

Ore 20,30 – Auditorium del Carmine – Parma

Maxence Cyrin

Ore 22,00 – Borgo Santa Brigida – Parma

Bobo Rondelli

Giovedi 23 Novembre

Ore 20,30 – Auditorium del Carmine – Parma

Giant Sand

Ore 22,30 – Borgo Santa Brigida – Parma

Alosi – Il Pan del Diavolo

Venerdi 24 Novembre

Ore 13 – Barezzi Snug – Osterie del Centro

Pagoda, Martino Adriani, Emanuele Nidi, Francesco Pelosi, Rocco Rosignoli, Matteo Ortuso Ingresso gratuito

Ore 20,30- Auditorium del Carmine – Parma

Stuart Braithwaite (Mogwai)



Ore 22,30 – Borgo Santa Brigida – Parma

Camilla Sparksss

Sabato 25 Novembre

Ore 13 – Barezzi Snug – Osterie del Centro

Pagoda, Martino Adriani, Emanuele Nidi, Francesco Pelosi, Rocco Rosignoli, Matteo Ortuso Ingresso gratuito

Ore 20,30 – Auditorium del Carmine – Parma

Micah P. Hinson full band

opening Guido Maria Grillo

Ore 22,30 – Borgo Santa Brigida – Parma

Don Antonio