Al via Lago Film Fest: la XVIII edizione dal 22 al 30 luglio a Revine Lago (TV) e online

Al via dal 22 al 30 luglio 2022 nell’affascinante borgo di Revine Lago, nel cuore delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, la diciottesima edizione di Lago Film Fest, il festival indipendente di cinema di ricerca che dal 2005 propone uno sguardo inedito sulle concezioni più contemporanee del cinema internazionale.

Ospite speciale di questa edizione è Luigi Lo Cascio, iconico protagonista de I Cento Passi e La Meglio Gioventù, che lunedì 25 luglio terrà un inedito reading su un soggetto mai realizzato di Rodolfo Sonego, ritrovato e concesso dal figlio, Giulio Sonego. L’incontro si inserisce nell’ambito del Premio Rodolfo Sonego – concorso per sceneggiature di commedia pensato e organizzato da Piattaforma Lago – e delle celebrazioni per il centenario di Rodolfo Sonego, e sarà introdotto da un talk sul libro “Rodolfo Sonego: tutto è cinema” (ore 19.00) con Luigi Lo Cascio, Silvia Napolitano, amica di Rodolfo Sonego, sceneggiatrice napoletana residente a Roma che ha scritto per la televisione, tra gli altri, I Bastardi di Pizzofalcone e per il cinema ha lavorato con Peter Del Monte e Marco Risi, Giulio Sonego, figlio di Rodolfo, Franco Melis, archivista e ricercatore cinematografico e Massimo Gaudioso, storico sceneggiatore, tra gli altri, dei film di Matteo Garrone, con cui ha scritto Gomorra vincendo il premio miglior sceneggiatura agli European Film Awards, e tre volte vincitore del David di Donatello.

In programma a Lago Film Fest 2022 oltre 160 titoli provenienti da 45 Paesi, tra fiction, documentari e animazioni, con decine di anteprime nazionali e due anteprime assolute, per nove giorni di suggestive proiezioni in riva al lago, incontri, laboratori per adulti e bambini, masterclass e performance a sorpresa tra i vicoli medievali, per un’esperienza unica all’insegna di cinema, arte e musica.

Lago Film Fest si riconferma un appuntamento annuale con il cinema internazionale del presente e del futuro che si distingue per la qualità dei contenuti e per le coinvolgenti modalità di fruizione, in grado di trasformare il paesaggio e le acque di Lago nel perfetto ecosistema per l’evoluzione dell’immagine in movimento. Un’identità anfibia, quella di Lago, che è anche al centro dell’immagine guida della nuova edizione del festival, firmata da Piero Percoco che torna a Revine Lago con un progetto fotografico inedito incentrato sul rapporto tra l’ecosistema lacustre e i suoi frequentatori (disponibile sul sito dedicato nuovevisioni.com).

Lago Film Fest

18° Festival Indipendente di Cinema di Ricerca

22 – 30 luglio 2022

Revine Lago (TV)