AFTERLIFE: sabato 21 settembre a Milano l’appuntamento techno ideato dai Tale of Us

Sabato 21 settembre 2024 (dalle 16.30) all’Ippodromo SNAI torna Afterlife, uno degli eventi più attesi in materia, prodotto da Social Music City, Zamna e Vivo Concerti.

Afterlife farà il suo ritorno a Milano a quasi un mese dalla conclusione della sua residency del giovedì all’Hï Ibiza, e dopo i sold-out a Parigi, Londra, New York e Buenos Aires e il record di 65mila presenze a Città del Messico. Afterlife combina musica, arti visive e ambientazioni suggestive, creando un’atmosfera profonda che coinvolge il pubblico con grande intensità. Un evento che sa sperimentare ed essere sempre all’avanguardia, grazie a un’identità definita, coerente e distintiva.

Sabato 21 settembre 2024 la line-up di Afterlife vedrà sul palco i Tale of Us, fondatori dell’evento, insieme a Mind Against, Massano e Olympe.

Durante l’evento ci sarà spazio anche per due performance spettacolari: ANYMA presents Genesys e MRAK presents We Don’t Follow, i rispettivi progetti solisti di Matteo Milleri e Carmine Conte, i due membri del duo Tale of Us.

Biglietti > https://tidd.ly/47wrq87