ACIELOAPERTO: la X edizione dal 16 giugno al 28 agosto

Ci siamo, la rassegna romagnola di Acieloaperto è finalmente pronta a svelare la sua completa line-up per i preziosi festeggiamenti del decennale.

ACIELOAPERTO 2022

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/acieloaperto22

16/06 AMYL AND THE SNIFFERS

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

12/07 KOKOROKO– nuova data

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

27/07 MEZERG

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA – nuova data

29/07 NU GENEA + LNDFK

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

02/08 FLAMING LIPS

VILLA TORLONIA @ SAN MAURO PASCOLI (FC)

03/08 BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS – SOLD OUT

VILLA TORLONIA @ SAN MAURO PASCOLI (FC)

09/08 COSMO – nuova data

ROCCA MALATESTIANA @ CESENA

28/08 BRUNORI SAS

PARCO FLUVIALE @ SANTA SOFIA (FC)

Il 2022 si preannuncia un anno di importanti ricorrenze per la musica italiana ed è in questa cornice di realtà; che si colloca la preziosa rassegna musicale romagnola Acieloaperto, pronta a spegnere ben 10 candeline. Se il 2012 fu un anno fertile per la scena musicale nostrana, non è scontato che contesti come quello di Acieloaperto siano ancora in pista ad una decade di distanza e che, soprattutto, godano ancora dell’entusiasmo dei primi giorni. Il carburante di questa isola felice, che ha trovato casa negli splendidi contesti storici della Rocca Malatestiana di Cesena e di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) – e per questa speciale edizione anche del Parco Fluviale di Santa Sofia (FC) – continua ad essere la musica di ogni provenienza, caratterizzata da un minimo comune denominatore fatto di qualità senza tempo così come la forza di un collettivo di persone accomunate ancora oggi da quella passione che li ha portati a mettersi in gioco per portare una proposta alternativa alle mode del momento.

Location:



ROCCA MALATESTIANA

via Cia degli Ordelaffi 8 – Cesena

VILLA TORLONIA

via Due Martiri 2 – San Mauro Pascoli (FC)



PARCO FLUVIALE “GIORGIO ZANNIBONI”

Santa Sofia (FC)