FANTASTIC NEGRITO a Maggio in concerto a Roma, San Severino Marche (MC) e Roncade (TV)

A pochi giorni dalla conclusione del suo minitour italiano, che l’ha portato on the road per cinque date da Nord a Sud dello Stivale per presentare il suo lungometraggio White Jesus Black Problems, Fantastic Negrito annuncia tre nuovi appuntamenti, stavolta insieme alla sua band, in aggiunta allo show in apertura alla tappa ferrarese di Bruce Springsteen and the E Street Band.

Fantastic Negrito ha di recente pubblicato Grandfather Courage, versione acustica dell’acclamato quarto album in studio White Jesus Black Problems (Storefront Records, 2022) che gli ha fatto ottenere una nuova nomination ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best American Roots Performance per il singolo Oh Betty.

FANTASTIC NEGRITO with band

Giovedì 18 Maggio 2023 – FERRARA

In apertura a BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

Ferrara, Parco Urbano G. Bassani SOLD OUT!

Venerdì 19 Maggio 2023 – ROMA

Roma, Crossroads Live Club – via Braccianese Claudia, 771

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3YZkLht

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Sabato 20 Maggio 2023 – SAN SEVERINO MARCHE (MC)

San Severino Blues Festival – Largo Servanzi

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3ZjSqCk

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.

Domenica 21 Maggio 2023 – RONCADE (TV)

New Age – via Tintoretto, 14

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3ZjSqCk

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev. / € 30,00 in cassa la sera del concerto

Foto di Oriana Spadaro