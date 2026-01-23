Connect with us

Concerti

FANTASTIC NEGRITO: a Luglio in concerto a Pistoia (con Eric Steckel) e a Roma

Published

Fantastic Negrito in concerto a Gardone Riviera 2022 | foto di Andrea Ripamonti
Fantastic Negrito in concerto a Gardone Riviera 2022 | foto di Andrea Ripamonti

Dopo il grande successodelle date al Blue Note di Milano – quattro set esauriti in prevendita – Fantastic Negrito e la sua band torneranno per due imperdibili date estive: sabato 4 luglio 2026 al Pistoia Blues in Piazza Duomo– con l’ospite d’eccezione Eric Steckel a precederlo sul palco – e mercoledì 29 luglio al Roma Summer Fest / Summertime alla Casa del Jazz.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3NYND8U

Nato Xavier Amin DphrepaulezzFantastic Negrito è una delle voci più sincere e potenti del panorama contemporaneo. Dopo un percorso segnato da cadute e rinascite, si è affermato come interprete dallo stile unico, contaminando blues, rock, funk, soul e radici afroamericane. Nel corso della sua carriera ha conquistato tre Grammy consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album — per The Last Days of Oakland (2016), Please Don’t Be Dead (2018) e Have You Lost Your Mind Yet? (2020) — e ha sviluppato una cifra musicale che mescola profondità lirica e impatto sonoro.

Son of a Broken Man, pubblicato nell’ottobre 2024 tramite la sua etichetta indipendente Storefront Records, segna un capitolo cruciale nella discografia di Negrito: un’opera fortemente autobiografica in cui affronta il tema della relazione padre-figlio, il conflitto interiore e la ricerca (o ricostruzione) della verità di sé. L’album è stato presentato al pubblico con il singolo Undefeated Eyes, che vede la partecipazione di Sting, a testimonianza della costante apertura di Negrito verso collaborazioni e dialoghi musicali inaspettati. In Son of a Broken ManNegrito scava nel terreno delle proprie origini con coraggio: la figura del padre — che gli pose fin da bambino enigmi e falsità — diventa un territorio narrativo e simbolico, dove l’artista rielabora rancori, domande e desideri di riconciliazione. Le sonorità alternano atmosfere di intensa vulnerabilità a momenti di esplosione ritmica: riff taglienti, ballate agognanti, suggestioni percussive e piccoli colpi di scena armonici sono tutti elementi che ricordano il marchio sonoro che Negrito ha saputo costruire nel tempo.

Fantastic Negrito in concerto a Gardone Riviera 2022 | foto di Andrea Ripamonti
Fantastic Negrito in concerto a Gardone Riviera 2022 | foto di Andrea Ripamonti

FANTASTIC NEGRITO with his Band

Mercoledì 28 Gennaio 2026 – TRENTO
Auditorium Centro Santa Chiara – via Santa Croce, 67

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3NYND8U
Settore centrale: € 40,00 + prev.
Settori laterali: € 35,00 + prev.

Giovedì 29 Gennaio 2026 – MILANO – Sold Out
Blue Note – via Pietro Borsieri, 37
Primo set h. 20:30 / Secondo set h. 22:30

Venerdì 30 Gennaio 2026 – MILANO – Sold Out
Milano, Blue Note – via Pietro Borsieri, 37
Primo set h. 20:30 / Secondo set h. 23:00

Sabato 4 Luglio 2026 – PISTOIA
Main support: Eric Steckel
Pistoia Blues – Piazza Duomo

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3NYND8U
Primo settore: € 35,00 + prev.
Secondo settore: € 30,00 + prev.
Terzo settore: € 25,00 + prev.
Tribuna: € 25,00 + prev.

Mercoledì 29 Luglio 2026 – ROMA
Roma Summer Fest / Summertime / Casa del Jazz – Viale di Porta Ardeatina, 55

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3NYND8U
Posto a sedere: € 30,00 + prev.

