FANTASTIC NEGRITO: a gennaio 2026 in concerto a Trento e a Milano

Con grande orgoglio annunciamo il ritorno in Italia di Fantastic Negrito per due serate imperdibili insieme alla sua band, in contesti finora inediti per il bluesman, alla scoperta dell’intimità artistica e umana di un musicista che ha fatto della resilienza il proprio credo. Da segnare in calendario gli spettacoli di mercoledì 28 gennaio 2026 all’Auditorium Centro Santa Chiara di Trento e venerdì 30 gennaio al Blue Note di Milano con un doppio set (20:30 e 23).

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4mIEWLR

Nato Xavier Amin Dphrepaulezz, Fantastic Negrito è una delle voci più sincere e potente del panorama contemporaneo. Dopo un percorso segnato da cadute e rinascite, si è affermato come interprete dallo stile unico, contaminando blues, rock, funk, soul e radici afroamericane. Nel corso della sua carriera ha conquistato tre Grammy consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album — per The Last Days of Oakland (2016), Please Don’t Be Dead (2018) e Have You Lost Your Mind Yet? (2020) — e ha sviluppato una cifra musicale che mescola profondità lirica e impatto sonoro.

Son of a Broken Man, pubblicato nell’ottobre 2024 tramite la sua etichetta indipendente Storefront Records, segna un capitolo cruciale nella discografia di Negrito: un’opera fortemente autobiografica in cui affronta il tema della relazione padre-figlio, il conflitto interiore e la ricerca (o ricostruzione) della verità di sé. L’album è stato presentato al pubblico con il singolo Undefeated Eyes, che vede la partecipazione di Sting, a testimonianza della costante apertura di Negritoverso collaborazioni e dialoghi musicali inaspettati. In Son of a Broken Man, Negrito scava nel terreno delle proprie origini con coraggio: la figura del padre — che gli pose fin da bambino enigmi e falsità — diventa un territorio narrativo e simbolico, dove l’artista rielabora rancori, domande e desideri di riconciliazione. Le sonorità alternano atmosfere di intensa vulnerabilità a momenti di esplosione ritmica: riff taglienti, ballate agognanti, suggestioni percussive e piccoli colpi di scena armonici sono tutti elementi che ricordano il marchio sonoro che Negrito ha saputo costruire nel tempo.

Negli ultimi mesi, l’artista è impegnato in tournée internazionale per portare dal vivo i nuovi brani, riscuotendo consensi e lasciando il segno in club e locali prestigiosi. In una recente recensione del suo concerto al Blue Note Los Angeles è stato descritto come un eroe musicale che trasforma ogni brano in un’esperienza catartica, capace di coinvolgere gli spettatori in una forma di confessione sonora collettiva.

La forza della sua musica risiede anche nella schiettezza: non cerca il facile consenso, ma la verità — e spesso, nel farlo,

FANTASTIC NEGRITO with his Band

Mercoledì 28 Gennaio 2026 – TRENTO

Auditorium Centro Santa Chiara – via Santa Croce, 67

Settore centrale: € 40,00 + prev.

Settori laterali: € 35,00 + prev.

Venerdì 30 Gennaio 2026 – MILANO

Blue Note – via Pietro Borsieri, 37

Primo set h. 20:30 / Secondo set h. 23:00

Primo set: € 40,00 in prevendita – € 45,00 alla porta la sera dello show

Secondo set: € 30,00 in prevendita – € 35,00 alla porta la sera dello show