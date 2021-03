FANTASTIC NEGRITO: a gennaio 2022 in concerto a Milano, Roma e Bologna

Barley Arts ha comunicato che a causa del protrarsi della situazione derivata dalla diffusione del virus COVID-19, il concerto di Fantastic Negrito all’Alcatraz di Milano previsto per lunedì 22 marzo 2021 è ufficialmente rinviato a giovedì 20 gennaio 2022. Le date dell’estate 2021 rimangono confermate e si aggiungono due nuovi concerti nel 2022.



FANTASTIC NEGRITO



Mercoledì 21 Luglio 2021 – Fiesole (FI), Estate Fiesolana @ Teatro Romano

Giovedì 22 Luglio 2021 – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale

Venerdì 23 Luglio 2021 – Pordenone, Pordenone Blues Festival



Data riprogrammata: Giovedì 20 Gennaio 2022 – Milano, Alcatraz

Nuova data: Venerdì 21 Gennaio 2022 – Ciampino (Roma), Orion Club

Nuova data: Sabato 22 Gennaio 2022 – Bologna, Estragon



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/fantasticnegrito2022

I biglietti per il concerto di Milano rimangono validi per la data riprogrammata; chi fosse impossibilitato a partecipare può rivendere il suo biglietto tramite la piattaforme fan-to-fan autorizzata del circuito di vendita da cui ha inizialmente effettuato l’acquisto; in nessun caso è opportuno rivolgersi ai siti di secondary ticketing.



Le vendite per i biglietti di tutte le tappe sono aperte sui circuiti ufficiali di vendita.



La notizia arriva a pochi giorni dalla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards, che vedono Fantastic Negrito candidato nella categoria Best Contemporary Blues Album con lo straordinario Have You Lost Your Mind Yet? (Cooking Vinyl, 2020). Si tratta della terza volta di Fantastic Negrito ai Grammy, dopo essersi aggiudicato l’ambito premio nella stessa categoria con The Last Days of Oakland(Blackball Universe, 2016) e Please Don’t Be Dead(Cooking Vinyl/Blackball Universe, 2018).

