FANTASTIC NEGRITO: a Luglio 5 concerti a Monforte d’Alba, Chiusi, Argenta, Udine e Sarroch

Fantastic Negrito conferma ancora una volta l’amore per il nostro paese annunciando cinque tappe, da Nord a Sud, per deliziare la sua fedelissima fanbase: sabato 6 luglio 2024 al Monfortinjazz Festival di Monforte d’Alba (CN), domenica 7 luglio al Lars Rock Fest di Chiusi (SI), lunedì 8 luglio alla Delizia Estense di Benvignante di Argenta (FE) nell’ambito della rassegna Ferrara Sotto Le Stelle, giovedì 11 luglio a Udine in occasione di Udin&Jazz Festival e venerdì 12 luglio al Sa*Rock Festival di Sarroch (CA).

L’ultima fatica discografica di Fantastic Negrito è Grandfather Courage, versione acustica dell’acclamato quarto album in studio White Jesus Black Problems (Storefront Records, 2022) che gli ha fatto ottenere una nomination ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best American Roots Performance per il singolo Oh Betty.

In parte storia d’amore, in parte lezione di storia, lo straordinario White Jesus Black Problems è una trascinante ode alla forza della famiglia e alla persistente resilienza del genere umano. Ispirati alla storia d’amore interrazziale – e illegale – dei suoi antenati, una serva bianca e uno schiavo di colore nella Virginia del 1750, i brani dell’album sono audaci e stimolanti nell’affrontare temi come razzismo, capitalismo e il vero significato della libertà, senza mai perdere d’occhio il desiderio e la determinazione alla base della narrazione. Ogni traccia può riassumere da sola il significato dell’intero album, ma analizzare nel complesso il disco e il relativo film conduce a un’esperienza molto più trascendente, che sfida le conoscenze sulla nostra identità, da dove veniamo e dove siamo diretti.

Sabato 6 Luglio 2024 – Monforte d’Alba (CN)

Monfortinjazz Festival – via del Carretto, 16

Domenica 7 Luglio 2024 – Chiusi (SI)

Lars Rock Fest

Lunedì 8 Luglio 2024 – Argenta (FE)

Ferrara Sotto Le Stelle / Delizia Estense di Benvignante – SP65, 145

Giovedì 11 Luglio 2024 – Udine

Udin&Jazz Festival / Piazzale del Castello

Venerdì 12 Luglio 2024 – Sarroch (CA)

Sa*Rock Festival / Villa Siotto – piazza Repubblica

