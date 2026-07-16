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LAOS FEST, dieci anni di musica indipendente nel cuore di Scalea

Motta, Santi Francesi e Mobrici saranno gli headliner della tre giorni

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Il Laos Fest celebra nel 2026 un traguardo importante: dieci anni di attività all’insegna della musica dal vivo, della valorizzazione del territorio e del sostegno ai nuovi talenti. Dal 31 luglio al 2 agosto, la suggestiva Piazza Spinelli di Scalea, ai piedi del medievale Palazzo dei Principi, ospiterà una nuova edizione del festival a ingresso gratuito, confermando la sua vocazione di punto di riferimento per la scena indipendente italiana nel Sud del Paese.

La line-up del decennale vede protagonisti alcuni tra i nomi più interessanti della musica italiana contemporanea. Ad aprire la manifestazione sarà Motta, impegnato nel tour celebrativo dei dieci anni dell’album La fine dei vent’anni, insieme a Gioia Lucia e Pieffe. Il 1° agosto saliranno sul palco i Santi Francesi, reduci dal successo degli ultimi anni, affiancati da Francesco Pintus e da Diniche, artista vincitrice del contest “Suona al Laos”. La chiusura del festival, il 2 agosto, sarà affidata a Mobrici, accompagnato da Lea Gavino e dalla giovane cantautrice calabrese Atipica.

Proprio il contest “Suona al Laos” rappresenta una delle principali novità che si concretizzano in questa decima edizione.

Nato dalla collaborazione tra il festival e Cromosomi, testata editoriale e hub creativo dedicato alla musica indipendente, il progetto è stato pensato per offrire visibilità concreta agli artisti emergenti di tutta Italia. Tra quasi cento candidature ricevute, Diniche ha conquistato il primo posto, ottenendo l’ingresso nella line-up ufficiale del festival con un live dedicato sul palco principale. A Saitta è andato invece il Premio Stampa, che prevede un percorso di promozione e approfondimento editoriale sui canali di Cromosomi. Un’iniziativa che conferma la volontà del Laos Fest di non limitarsi a ospitare la musica, ma di contribuire attivamente alla crescita della nuova scena indipendente.

Organizzato da Levante APS e Music Labs con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Scalea, il Laos Fest continua inoltre a distinguersi per la sua attenzione alla sostenibilità, grazie a un modello organizzativo rigorosamente plastic free. Più che una rassegna musicale, il festival rappresenta un progetto culturale che punta a rivitalizzare i centri storici, valorizzare il patrimonio architettonico e rafforzare l’attrattività turistica della Riviera dei Cedri.

Dopo dieci anni di concerti, incontri e nuove scoperte artistiche, il Laos Fest conferma così la capacità della Calabria di ospitare eventi di rilevanza nazionale, dimostrando come la provincia possa trasformarsi in un palcoscenico privilegiato per la musica indipendente e per la crescita culturale del territorio.

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Dall’Adriatico centrale (quello forte e gentile), trapiantata a Milano passando per anni di casa spirituale, a Roma. Di giorno mi occupo di relazioni e istituzioni, la sera dormo poco, nel frattempo ascolto un sacco di musica. Da fan scatenata della trasparenza a tutti i costi, ho accettato da tempo il fatto di essere prolissa, chiacchierona e soprattutto una pessima interprete della sintassi italiana. Se potessi sposerei Bill Murray.

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