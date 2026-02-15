BRIAN ENO porta a Parma il viaggio definitivo nel suo universo sonoro e visivo

A 77 anni e con un curriculum che non ha bisogno di presentazioni, Brian Eno torna in Italia. Musicista, compositore, produttore (colui che sta dietro alla trilogia berlinese di David Bowie e agli album più belli degli U2, tanto per citarne alcuni) nonché artista visivo tra i più influenti degli ultimi cinquant’anni, Eno ha scelto Parma per il suo progetto diffuso che intreccia musica generativa, installazioni luminose e rigenerazione urbana. Un ritorno più che gradito del padre della musica ambient nonché pioniere del glam rock e dell’elettronica, a quattro anni dalla sua ultima creazione italiana – il progetto “Brian Eno x Trentino” – e dopo il Leone d’Oro alla carriera conferitogli da La Biennale di Venezia nel 2023.

Due le venue per il progetto diffuso che, per l’occasione, verranno restituite ai cittadini dopo molto tempo. Le installazioni di Brian Eno saranno visitabili dal 30 aprile al 2 agosto prossimi.

Al Complesso di San Paolo – definito Eno come “un luogo magico e segreto” – prenderà vita SEED, progetto in due fasi che mette al centro l’ascolto e la relazione con lo spazio. Nei Giardini, Eno presenta “Installation for Giardini di San Paolo”, opera audio site-specific realizzata insieme alla scrittrice e giornalista turca Ece Temelkuran: un paesaggio di musica generativa diffuso su 8.000 metri quadrati, in continua trasformazione. Non esiste un brano identico all’altro: saranno i visitatori, muovendosi liberamente, a comporre la propria esperienza sonora. Al termine dell’esposizione, l’opera troverà una nuova collocazione alla Casa del Suono, mentre l’esperienza vissuta nei Giardini sarà fissata in un unico vinile, inciso dallo stesso Eno e destinato alla collezione permanente cittadina.

Imponenti e monumentali, gli spazi della Crociera dell’Ospedale Vecchio ospitano invece My Light Years, la più ampia raccolta mai realizzata delle installazioni audiovisive di Eno, dagli anni Settanta agli anni Venti del Duemila. Qui la luce diventa materia e il tempo si dilata: opere storiche e lavori recenti dialogano in un percorso che richiede allo spettatore lentezza e attenzione. Tra i lavori cardine spicca 77 Million Paintings (2006), definita dall’artista “musica visiva”, un flusso infinito di combinazioni di immagini e suoni che non si ripetono mai uguali. Accanto a questa, Face to Face (2022) esplora l’identità nell’era digitale: da diciotto ritratti fotografici, un software genera oltre 170.000 volti in continua metamorfosi, figure che non sono mai esistite ma che appaiono sorprendentemente plausibili. Un “huge building” lo ha definito lo stesso Eno, raccontando che non è stato facile occupare gli spazi e gestire gli allestimenti, ma è stato un lavoro che lo stesso artista ha definito “stimolante”.

Le installazioni sono state esposte in musei e spazi pubblici in tutto il mondo e riflettono la sua idea di arte come processo in evoluzione, più che come oggetto statico. Anche in questo ambito, Eno si conferma un "architetto di atmosfere", capace di fondere tecnologia e sensibilità artistica.

Ecco come l’artista spiega il progetto di Parma: “La mia sensazione è che fare arte possa essere più utilmente pensato come il giardinaggio: pianti alcuni semi e poi inizi a osservare cosa succede tra loro, come prendono vita e come interagiscono. Questo approccio è talvolta chiamato “procedurale”. Io lo chiamo “generativo”. Proprio come un giardino è diverso ogni anno, anche un’opera d’arte generativa potrebbe essere diversa ogni volta che la vedi o la senti. L’implicazione è che un’opera del genere non è mai veramente finita, non c’è mai uno stato finale”.

Ai Giardini di San Paolo realizzerò una nuova opera pensata specificamente per questo luogo. Riempirà l’intero spazio, che è molto suggestivo e che rappresenta una sorta di posto segreto, chiuso per molti anni e oggi finalmente svelato”. Sulla collezione che sarà esposta all’Ospedale Vecchio Eno aggiunge: “Mi ha davvero entusiasmato. È un edificio immenso ed è stata una vera e propria sfida capire come distribuire le opere in uno spazio così grande. Alcune sono contemporanee, ma la maggior parte sono più datate e includono alcune delle primissime installazioni luminose che ho realizzato negli anni ’70. Sarà uno spettacolo piuttosto vario e richiederà al pubblico lunghe camminate”.

Nella conferenza stampa di presentazione organizzata dal Comune di Parma, promotore dell’iniziativa, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Parma, Lorenzo Lavagetto, e il produttore e curatore Alessandro Albertini, hanno raccontato di un progetto che ha avuto una lunga gestazione, che si è stratificato attraverso le difficoltà che si sono tradotte in plus e lo hanno fatto crescere. I due progetti intrecciano arte contemporanea e valorizzazione del patrimonio storico, sostenuti da una rete di collaborazioni istituzionali. Ma soprattutto riaffermano l’idea di Eno dell’arte come processo “generativo”: un giardino in cui si piantano semi e si osserva ciò che accade. A Parma, quei semi diventano suono e luce, invitando il pubblico a un’esperienza ogni volta diversa, irripetibile, profondamente immersiva.