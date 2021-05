ERIC CLAPTON: si aggiunge una terza data, in concerto sabato 21 maggio 2022 a Bologna

Dopo il sold out delle prime due date Eric Clapton aggiunge a grande richiesta una terza data italiana.

ERIC CLAPTON

Mercoledi’ 18 Maggio 2022 Milano, MediolanumForum

Venerdi’ 20 Maggio 2022 Bologna, Unipol Arena

Sabato 21 Maggio 2022 Bologna, Unipol Arena (nuova data)



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/ericclapton2022

– Prevendita Virgin Radio da Giovedì 20 Maggio alle ore 09.00

– Vendita Generale da Sabato 22 Maggio alle ore 10.00



Doveva essere il 2020 l’anno del ritorno in Italia dopo tanti anni di Eric Clapton ma, a causa dell’emergenza pandemica, i due concerti di Milano e Bologna che erano andati sold out in pochi giorni sono dovuti essere rimandati per due volte.



Adesso che i due concerti sono saldamente confermati per il 2022 il chitarrista inglese ha deciso di accontentare le numerose richieste dei suoi fans italiani ed ha aggiunto un terzo concerto nel nostro paese. Eric Clapton salirà così di nuovo sul palco dell’ Unipol Arena di Bologna la sera di Sabato 21 Maggio 2022 dando la possibilità ad ancora più appassionati di applaudire il suo ritorno sulle scene Italiane.

ERIC CLAPTON

Mercoledi’ 18 Maggio 2022 Milano, MediolanumForum

I biglietti per lo spettacolo di Milano (previsto per il 6 giugno 2020 e già posticipato al 26 maggio 2021) rimarranno validi per la data del 18 maggio 2022



Venerdi’ 20 Maggio 2022 Bologna, Unipol Arena

I biglietti per lo spettacolo di Bologna (previsto per l’8 giugno 2020 e già posticipato al 28 maggio 2021) rimarranno validi per ia data del 20 maggio 2022.



Sabato 21 Maggio 2022 Bologna, Unipol Arena (nuova data)



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/ericclapton2022

– Prevendita Virgin Radio da Giovedì 20 Maggio alle ore 09.00

– Vendita Generale da Sabato 22 Maggio alle ore 10.00