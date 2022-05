ERIC CLAPTON: rinviati ad Ottobre i concerti previsti a Maggio

I concerti di Eric Clapton che sono stati posticipati a causa della pandemia e di nuovo la scorsa settimana per la positività dell’artista al Covid-19, saranno riprogrammati come segue



– 09 ottobre 2022, Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena: per coloro che hanno acquistato i biglietti per le date del 20 maggio 2022, del 28 maggio 2021 e dell’8 giugno 2020

– 10 ottobre 2022, Casalecchio di Reno (BO) Unipol Arena: per coloro che hanno acquistato i biglietti per la data del 21 maggio 2022

– 12 ottobre 2022, Assago (MI) Mediolanum Forum: per coloro che hanno acquistato i biglietti per le date del 18 maggio 2022, del 26 maggio 2021 e del 6 giugno 2020



Clapton si scusa profondamente con i suoi fan che dovevano partecipare ai concerti sold-out e ha fatto tutto quanto fosse in suo potere per riuscire a recuperare gli spettacoli entro quest’anno.

I biglietti già in possesso degli spettatori rimangono validi secondo questa ripartizione:



– Chi ha i biglietti per la data di Milano del 18 maggio 2022 (recupero del 26 maggio 2021 e del 6 giugno 2020) potrà partecipare alla data del 12 ottobre 2022

– Chi ha i biglietti per la data di Bologna del 20 maggio 2022 (recupero del 28 maggio 2021 e dell’8 giugno 2020) potrà partecipare alla data del 9 ottobre 2022

– Chi ha i biglietti per la data di Bologna del 21 maggio 2022 potrà partecipare alla data del 10 ottobre 2022

Solo per la data di Bologna del 10 ottobre, sono già in vendita nuove disponibilità di biglietti a questo link > https://bit.ly/2Ro9ObU