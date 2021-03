ERIC CLAPTON rinvia il suo tour europeo al 2022

A seguito delle restrizioni agli assembramenti imposte dalle normative anti-Covid19 Eric Clapton cancellerà tutti i suoi concerti previsti per il 2021 e li posticiperà a nuove date nel 2022. Eric attende con ansia l’opportunità di tornare on the road ed esibirsi.



I biglietti per lo spettacolo di Milano ( previsto per il 6 giugno 2020 e già posticipato al 26 maggio 2021 ) e di Bologna (previsto per l’8 giugno 2020 e già posticipato al 28 maggio 2021) rimarranno validi per i nuovi appuntamenti del 2022.

ERIC CLAPTON

Queste le date dei concerti Italiani

MILANO, MEDIOLANUM FORUM

Nuova data: 18 Maggio 2022

BOLOGNA, UNIPOL ARENA

Nuova data: 20 Maggio 2022