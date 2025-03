EMPIRE OF THE SUN per la prima volta in Italia, in concerto il 29 Luglio 2025 a Milano

Gli Empire Of The Sun, la visionaria band elettronica australiana, annuncia il ritorno in Europa dopo sei anni, in una tournée che toccherà per la prima volta anche l’italia. L’evento, prodotto da Vivo Concerti, si terrà martedì 29 luglio 2025 al Carroponte di Milano e promette di essere uno spettacolo straordinario di suoni e visioni, con una scaletta che ripercorrerà i successi della loro discografia multi-platino.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/41T8pLH

Gli Empire Of The Sun sono noti per la loro capacità di fondere l’elettronica alternativa con scenografie mozzafiato, creando un’esperienza musicale immersiva senza precedenti. Nel corso degli ultimi dieci anni, hanno conquistato milioni di fan con show straordinari e singoli dal successo travolgente, affermandosi come una delle band più celebri nel panorama della musica elettronica.

Conosciuti per la loro caleidoscopica fusione di fantasia e realtà, Luke Steele e Nick Littlemore hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo con le loro performance cinematografiche e la loro musica acclamata dalla critica. L’album “Ask That God”, pubblicato di recente dalla band, segna una nuova era, che fonde immaginazione, esplorazione sonora e temi esistenziali in un’esperienza di ascolto totalizzante.

Il loro album di debutto “Walking on a Dream” (2008), ha dato vita a singoli memorabili come “Walking on a Dream” e “We Are the People”, entrambi certificati disco di platino. Successivamente, hanno continuato il loro viaggio musicale con album come “Ice On The Dune” (2013), che include successi come “Alive” e “DNA” e ha portato la band in tour mondiale. Nel 2016 hanno pubblicato “Two Vines”, un album che approfondisce sonorità disco-pop e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Lindsey Buckingham, alcuni membri della band di David Bowie dalle Blackstar Sessions e Wendy Melvoin di Prince & The Revolution. Il loro ultimo lavoro, “Ask That God” (2024), seguito dalla versione deluxe nel 2025, segna l’inizio di una nuova era, unendo immaginazione, sperimentazione sonora e riflessioni esistenziali in un’esperienza d’ascolto unica.

Il successo degli Empire Of The Sun va ben oltre i confini dell’Australia, con album certificati multiplatino in tutto il mondo. Con oltre 5,5 milioni di album venduti e 7,6 miliardi di stream, l’impatto degli Empire Of The Sun sull’industria musicale è indiscutibile, consolidando il loro status di vere icone dell’elettronica.

EMPIRE OF THE SUN

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2025 MILANO @ CARROPONTE

