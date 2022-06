ELISA: crolla il palco, rinviato il concerto di Bassano del Grappa

Si comunica che, a causa del cedimento del palco che avrebbe dovuto ospitare la prima tappa del tour di ELISA, il concerto dell’artista, in programma martedì 28 giugno al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa, è stato rinviato al 3 agosto 2022.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Intorno alle 13 di oggi, la tettoia, già montata, si è piegata a 45 gradi abbattendosi sulla base del palco. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area transennandola, mentre i due feriti non gravi sono stati presi in cura dal personale del Servizio di urgenza ed emergenza medica. È stato richiesto l’intervento dell’autogru per rimuovere la parte del palco danneggiata.

Il “Back to the Future Live Tour“ vedrà Elisa protagonista di una tournée che toccherà tutte le regioni d’Italia e le location scelte saranno tutte teatro di arte e natura. Ogni tappa diventerà occasione per valorizzare il luogo che la ospiterà, ciascuna sarà caratterizzata da una particolare importanza naturalistica, storica e/o culturale.

ELISA – Back to the Future Live Tour

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/elisafuture

30 giugno Nichelino (To) – Sonic Park – Palazzina di caccia di Stupinigi

2 luglio Genova – Parco degli Erzelli

3 luglio Sampeyre (Cn) – Vallone di Sant’Anna (Suoni dal Monviso)

6 luglio Bard (Ao) – Forte

8 luglio San Tammaro – Reggia di Carditello

10 luglio Pistoia – Piazza Duomo

12 luglio Bologna – Sequoie Music Park

15 luglio Cattolica (Rn) – Arena della Regina

16 luglio Fermo – Piazza del Popolo

18 luglio Marsciano Stadio Checcarini

20 luglio Vasto (Ch) – Area Eventi Aqualand

21 luglio Campobasso Area Eventi Selvapiana

23 luglio Lecce – Piazza Libertini

24 luglio Molfetta (Ba) – Banchina San Domenico

27 luglio Matera – Cava del Sole

29 luglio Follonica (Gr) – Parco Centrale

2 agosto Treviso – Arena Della Marca

3 agosto Bassano Del Grappa (Vi) – Parco dei ragazzi del 99

4 agosto Palmanova (Ud) – Piazza Grande

6 agosto Torbole sul Garda (Tn) – Foci del Sarca

25 agosto Castiglioncello (Li) – Castello Pasquini

27 agosto Olbia – Olbia Arena

1 settembre Agrigento – Valle dei Templi

3 settembre Siracusa – Teatro Greco

5 settembre Taormina – Teatro Antico

7 settembre Roccella Jonica (Rc) – Teatro Al Castello

17 settembre Pisa – Piazza Dei Cavalieri

11 settembre Milano – Castello Sforzesco

12 settembre Milano – Castello Sforzesco

14 settembre Milano – Castello Sforzesco

21 settembre Roma – Cavea Parco Auditorium della Music

23 settembre Roma – Cavea Parco Auditorium della Musica

24 settembre Roma – Cavea Parco Auditorium della Musica

