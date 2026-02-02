EGREEN in concerto il 14 febbraio a Milano per festeggiare 10 anni di “Beats & Hate”

Il 30 novembre 2015 usciva BEATS & HATE. Un disco indipendente al centro di polemiche, curiosità ed entusiasmo collettivo, prodotto grazie alla più grande somma mai raccolta in Italia per mezzo di un crowdfunding musicale: un’operazione senza precedenti. Dieci anni dopo, EGREEN celebra il decennale di questo disco rivisitato in forma eccezionale, grazie anche alla presenza, sul palco, della Big Payback Band. Il concerto sarà un evento speciale, e si terrà a Milano al Circolo Magnolia.

Una scaletta che ripercorre B&H e un “best of” di 23 progetti ufficiali e non, spalmati in due decadi di percorso, per un disco al quale spetta di diritto, al netto di gusti, pareri e opinioni, una celebrazione di questo calibro.

EGREEN

Egreen, rapper italo-colombiano, è tra i più importanti nomi del panorama musicale hip hop, punta di diamante dell’underground. Nato a Bogotà, dove ha realizzato diversi classici, dal suo debutto ufficiale con “Il cuore e la fame” al mixtape fuori da ogni logica di mercato “I Spit Vol.2”. Nel 2015 realizza un record italiano di crowdfunding per “Beats & Hate”. Una discografia granitica a cui nel 2023 si è aggiunto un nuovo classico, “Bellissimo”, concept album dedicato a Kaos che ha conquistato fin da subito il pubblico e la critica guadagnandosi un posto di rilievo tra i lavori più interessanti dell’anno. Annunciato a sorpresa, seguito a stretto giro da un sold out di presentazione al Legend club di Milano. Nell’ottobre del 2023 festeggia il decennale del suo album d’esordio “Il cuore e la fame” con un tour, una giacca realizzata da 5tate of Mind e una nuova versione del vinile. Dopo aver fondato la sua etichetta discografica Payback ed aver lavorato ai dischi di altri artisti, Egreen pubblica il 7 marzo 2025 un nuovo album: “Fare rap non è obbligatorio”.

Dopo aver annunciato la sua presenza come ospite ufficiale del tour SCHELETRI di Kaos & Dj Craim, arriva una data live con la Big Payback Band a Milano, il 14 febbraio, al Circolo Magnolia, per festeggiare il decennale dell’album BEATS & HATE.